Los Yankees y la Albirroja se enfrentan por el primer duelo de la zona del certamen internacional disputado en Norteamérica.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo D del Mundial 2026, Estados Unidos y Paraguay se miden este viernes 12 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México). Ambos conjuntos buscarán iniciar el camino mundialista con una victoria.

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El escenario del partido será el SoFi Stadium, en la ciudad de Los Angeles, aunque más precisamente en la región metropolitana de Inglewood, un condado de la zona. Con una capacidad para 70.000 espectadores, el conjunto local buscará hacerse fuerte en su casa y ante su gente.

El SoFi Stadium de Los Angeles es uno de los más grandes y modernos de todo Estados Unidos. [Foto: Getty Images]

Su construcción inició en 2016 y finalizó en 2020, teniendo un coste de unos 4.900 millones de dólares y su edificación fue clave para el retorno de franquicias de futbol americano al torneo. Los equipos que ejercen como locales en este escenario son Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la National Football League (NFL).

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Además de ser sede del certamen mundialista, el recinto fue escenario del Super Bowl LVI, la Final de la Copa Oro 2023, encuentros de la Copa América 2024 y la Fase Final de la Concacaf Nations League 2024-25. Está contemplado como sede de la inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos 2028 que serán en Los Angeles precisamente.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en el SoFi Stadium?

En el Estadio Los Angeles, como FIFA obligó a cambiar a los recintos que están patrocinados por simplemente el nombre de la ciudad, albergará ocho compromisos. Además de Estados Unidos vs. Paraguay, también tendrá a Irán vs. Nueva Zelanda, Suiza vs. Bosnia-Herzegovina, Bélgica vs. Irán, Turquía vs. Estados Unidos por la Fase de Grupos, dos partidos de 16avos de Final y un cotejo de Cuartos de Final.

En síntesis

Estados Unidos vs. Paraguay juegan el 12 de junio en el SoFi Stadium.

juegan el en el SoFi Stadium. SoFi Stadium tiene capacidad para 70.000 espectadores y costó 4.900 millones de dólares.

tiene capacidad para y costó 4.900 millones de dólares. Estadio Los Angeles albergará ocho partidos del Mundial 2026, incluyendo Cuartos de Final.