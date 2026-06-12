Quién es Facundo Tello, el árbitro argentino de Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026

Representando a la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Facundo Tello está en Toronto para arbitrar el tercer partido de la Copa del Mundo 2026.

Canadá y Bosnia juegan hoy, viernes 12 de junio de 2026, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Toronto Stadium, por la fase de grupos del Mundial 2026. En un partido que también abre el camino de ambos en una zona que comparten con Qatar y Suiza, la FIFA tendrá a un juez con gran jerarquía en este tipo de escenarios: Facundo Tello Figueroa, directamente de Argentina.

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La trayectoria internacional de Facundo Tello

Facundo Tello, el argentino que imparte justicia en el tercer partido del Mundial 2026 (Getty Images)

Facundo Tello es argentino, tiene 44 años, se desempeña como árbitro principal desde 2013 y forma parte de la lista FIFA desde 2019. Su designación para este cruce en Toronto marca su regreso a una Copa del Mundo después de haber participado en Qatar 2022. La AFA presentó esta oportunidad como una nueva presencia mundialista del juez sudamericano, lo que confirma que sigue dentro del grupo de árbitros de confianza para partidos internacionales de peso.

Los antecedentes más fuertes de Facundo Tello

Su recorrido reciente lo respalda. Ya dirigió tres partidos en el Mundial de 2022 y también sumó dos encuentros en la Euro 2024, dos credenciales que explican por qué vuelve a aparecer en una cita grande. Además, desde Argentina se destacó esta nominación como otro paso importante de su carrera internacional. Repetir presencia en estos torneos suele quedar reservado para árbitros que ya pasaron la prueba en escenarios de máxima exigencia.

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Terna arbitral de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Árbitro principal : Facundo Tello Figueroa (Argentina)

: Facundo Tello Figueroa (Argentina) Asistente 1 : Juan Pablo Belatti (Argentina)

: Juan Pablo Belatti (Argentina) Asistente 2 : Gabriel Alfredo Chade (Argentina)

: Gabriel Alfredo Chade (Argentina) Cuarto árbitro : Khalid Saleh Alturais (Arabia Saudita)

: Khalid Saleh Alturais (Arabia Saudita) Quinto árbitro : Mohammed Alabakry (Arabia Saudita)

: Mohammed Alabakry (Arabia Saudita) VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)

Lo que debes saber sobre Canadá vs. Bosnia por la Copa del Mundo 2026

Horario en México : 13:00

: 13:00 Sede : Toronto Stadium, Toronto, Ontario

: Toronto Stadium, Toronto, Ontario Competencia : Copa Mundial de la FIFA

: Copa Mundial de la FIFA Fase : Fase de grupos, Grupo B

: Fase de grupos, Grupo B Transmisión en México : ViX México

: ViX México Árbitro : Facundo Tello Figueroa

: Facundo Tello Figueroa VAR : Hernán Mastrángelo

: Hernán Mastrángelo Contexto: Debut de ambos en un grupo que también integran Qatar y Suiza

En síntesis

Facundo Tello será el árbitro principal del Canadá vs. Bosnia en el Mundial 2026.

será el árbitro principal del Canadá vs. Bosnia en el Mundial 2026. Tres partidos en Qatar 2022 y dos en Euro 2024 son sus antecedentes internacionales.

y dos en Euro 2024 son sus antecedentes internacionales. Estará acompañado por jueces de línea también argentinos.