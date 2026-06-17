Posible resultado del Inglaterra vs Croacia

Este sería el resultado del partido entre Inglaterra y Croacia en su debut en el Mundial 2026.

Inglaterra y Croacia abren su camino en un cruce de mucho peso desde la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026. En la previa, la lectura general marca un ligero favoritismo inglés, pero con perfil de partido cerrado.

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Inglaterra vs. Croacia se juega hoy, miércoles 17 de junio de 2026, a las 14:00 horas de México, en el AT&T Stadium de Arlington, ahora Estadio Dallas. Los dos seleccionados arrancan desde cero en la fase de grupos, en un debut que puede empezar a marcar el rumbo del sector.

En Bolavip, la proyección de la Inteligencia Artificial apunta a un resultado exacto. El veredicto va del lado inglés, aunque sin imaginar una diferencia amplia ni un trámite cómodo.

Cómo llegan Inglaterra y Croacia al partido

La primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 representa un examen serio desde el arranque. Inglaterra llega con mejores señales inmediatas después del 3-0 sobre Costa Rica y del 1-0 ante Nueva Zelanda, además de una base ofensiva que impone respeto con Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka como nombres centrales de la previa.

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El equipo inglés también tuvo un ajuste de última hora antes del debut. Tino Livramento quedó fuera del torneo por una lesión en la pantorrilla y Trevoh Chalobah tomó su lugar en la convocatoria, una novedad importante, aunque no cambia la lectura principal del partido.

Croacia aterriza con argumentos para competir. Su resultado más reciente fue el 2-1 sobre Eslovenia, también trae como referencia el 3-2 ante Montenegro en las eliminatorias y mantiene ese perfil de selección incómoda que rara vez se sale del partido. Aun así, el contraste aparece en derrotas de preparación como el 3-1 ante Brasil y el 0-2 frente a Bélgica, señales que explican por qué la previa la coloca un paso por detrás.

Thomas Tuchel ya avisó dónde está una de las claves del duelo: para el técnico inglés, Luka Modric y Mateo Kovacic siguen siendo el “corazón” del mediocampo croata. Por eso la proyección no apunta a una noche sencilla. La proyección sigue apuntando a un partido apretado, pero con una ventaja ligera para Inglaterra.

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¿Qué dijo la IA sobre Inglaterra vs. Croacia?

“Inglaterra 2-1 Croacia”; ese es el marcador que deja la proyección para uno de los cruces más atractivos de esta jornada del Mundial 2026.

En Bolavip, la IA deja un veredicto claro: Inglaterra tiene más herramientas para ganar este debut y su principal argumento vuelve a pasar por Harry Kane. El delantero llega después de una temporada brutal de 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich, un dato que por sí solo explica buena parte del favoritismo.

Del otro lado también lo tienen claro. El croata Duje Caleta-Car describió a Kane como un “maestro del juego”, una definición que refleja lo difícil que es marcarlo para cualquier defensa. Si a eso se suma el posible desequilibrio de Bukayo Saka por fuera, la amenaza inglesa gana todavía más peso.

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La confianza también acompaña a los Three Lions. Harry Kane dijo antes del arranque que este Mundial 2026 es “una de las mejores oportunidades” para que Inglaterra sea campeona. Ante ese escenario, la IA no ve una diferencia enorme entre ambos, pero sí una ventaja inglesa por pegada y por nombres decisivos.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Inglaterra sobre Croacia

Más peso ofensivo del lado inglés: el primer argumento está en Harry Kane como referencia central, con el respaldo de Jude Bellingham, Bukayo Saka y Anthony Gordon alrededor. La alineación prevista de Inglaterra en 4-2-3-1 refuerza esa lectura: hay más desequilibrio entre líneas, más amenaza por fuera y una estructura pensada para instalar el partido cerca del área rival.

el primer argumento está en Harry Kane como referencia central, con el respaldo de Jude Bellingham, Bukayo Saka y Anthony Gordon alrededor. La alineación prevista de Inglaterra en 4-2-3-1 refuerza esa lectura: hay más desequilibrio entre líneas, más amenaza por fuera y una estructura pensada para instalar el partido cerca del área rival. Mejor inercia antes del debut: Inglaterra llega tras el 3-0 a Costa Rica y el 1-0 a Nueva Zelanda, dos resultados que sostienen una sensación de control antes del estreno. Croacia, en cambio, alternó el 2-1 a Eslovenia con derrotas como el 3-1 ante Brasil y el 0-2 ante Bélgica. Ahí aparece una diferencia de momento. Incluso Thomas Tuchel lo resumió con una frase precisa: su equipo necesita una “actuación completa” para ganar, pero llega con confianza.

Inglaterra llega tras el 3-0 a Costa Rica y el 1-0 a Nueva Zelanda, dos resultados que sostienen una sensación de control antes del estreno. Croacia, en cambio, alternó el 2-1 a Eslovenia con derrotas como el 3-1 ante Brasil y el 0-2 ante Bélgica. Ahí aparece una diferencia de momento. Incluso Thomas Tuchel lo resumió con una frase precisa: su equipo necesita una “actuación completa” para ganar, pero llega con confianza. Croacia compite, pero el contexto favorece una ventaja mínima inglesa: el once previsto croata en 3-5-1-1 mantiene nombres de mucho peso como Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Josko Gvardiol y Dominik Livakovic. Eso sostiene la idea de un rival serio, con oficio y difícil de quebrar. No por nada Zlatko Dalić llamó a Kane “el mejor delantero del mundo”. Ese respeto ayuda a entender la proyección: Inglaterra está un escalón arriba, pero no en un escenario aplastante.

En síntesis

Inglaterra y Croacia se enfrentan hoy, 17 de junio , en el Mundial 2026.

y Croacia se enfrentan hoy, , en el Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio Dallas a las 14:00 horas de México.

a las 14:00 horas de México. El delantero Harry Kane llega tras anotar 61 goles con el Bayern Múnich.