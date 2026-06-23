¿Dónde y en qué estadio juegan Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026?

Inglaterra y Ghana se enfrentan en el Gillette Stadium, en Boston, por la segunda jornada del Mundial 2026. El histórico recinto de Massachusetts, con capacidad para más de 68 mil espectadores, será escenario de un duelo clave en la lucha por la clasificación.

Inglaterra se enfrenta a Ghana desde las 14:00 hs de la CDMX por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo que se quede con el triunfo, clasificará a la siguiente instancia y además se quedará con el liderato de su zona.

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El duelo entre England y Ghana por el Mundial 2026 se jugará en el denominado “Boston Stadium”, que en realidad corresponde al Gillette Stadium, uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos. El estadio será el encargado de recibir este cruce clave por la segunda jornada de la fase de grupos.

Con una capacidad que ronda los 64.146 espectadores, el recinto espera un gran marco para este partido, con ambas selecciones buscando tres puntos vitales para su clasificación.

Datos del estadio

El Gillette Stadium es un estadio multiuso en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos, a unos 35 km al suroeste del centro de la ciudad de Boston. Es la sede de los equipos New England Patriots de la NFL y New England Revolution de la MLS. Además, ha albergado partidos de numerosas ediciones de la Copa de Oro de la Concacaf.

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Fue construido a un costado y en sustitución del viejo Foxboro Stadium, que fue demolido tras la inauguración del nuevo estadio en 2002. Desde entonces, se consolidó como uno de los escenarios deportivos más importantes de la costa este de Estados Unidos y un habitual en grandes eventos internacionales.

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