¿Dónde y en qué estadio juegan Jordania vs. Argentina por el Mundial 2026?

Repasa toda la información sobre la sede que albergará el último encuentro de la primera instancia de la competencia.

Jordania y Argentina se verán las caras en el Mundial 2026 en un cruce que marca el cierre de la actividad en su zona. Ambos seleccionados forman parte del Grupo J, un cuadro que entra en su etapa de definición y que compartieron junto a Argelia y Austria.

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El cruce presenta realidades opuestas para las dos federaciones: el conjunto asiático salta al campo de juego sin unidades y completamente eliminado de la competencia, mientras que la escuadra sudamericana llega con el boleto asegurado a los dieciseisavos de final de forma anticipada. El esperado encuentro se llevará a cabo este sábado a partir de las 20:00 horas del Centro de México.

El escenario designado para este compromiso es el Dallas Stadium, denominación oficial que adopta el icónico AT&T Stadium durante el desarrollo de la competencia de la FIFA. Ubicado en la localidad de Arlington, Texas, a las afueras de Dallas, el recinto cuenta con una capacidad de 70.649 espectadores configurados para albergar al público internacional de esta cita.

Historia y protagonismo en el Mundial 2026 del Dallas Stadium

Inaugurado en 2009 tras una inversión inicial que superó los 1.200 millones de dólares para convertirse en uno de los complejos más modernos del mundo, el estadio es mundialmente reconocido por ser el hogar de los Dallas Cowboys de la NFL.

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A lo largo de sus más de quince años de historia, ha albergado importantes eventos internacionales, incluyendo partidos de la Copa Oro de la Concacaf, peleas de boxeo estelares y el All-Star Game de la NBA. Su moderna infraestructura, caracterizada por su imponente techo retráctil y una gigantesca pantalla de alta definición suspendida sobre el centro del campo, lo convierte en una de las plazas fijas del deporte estadounidense.

El Dallas Stadium fue uno de los que más brillará en el Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

Para esta edición ampliada de la Copa del Mundo, las autoridades de la FIFA le han asignado un rol protagónico al recinto de Arlington. En total, el Dallas Stadium albergará nueve partidos a lo largo del certamen.

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El cronograma incluye cinco encuentros correspondientes a la fase de grupos (concluyendo la primera etapa con este Jordania vs. Argentina), dos choques eliminatorios en la instancia de dieciseisavos de final, un partido de octavos de final y una de las decisivas semifinales programada para el próximo mes de julio.

En síntesis