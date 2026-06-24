¿Dónde y en qué estadio juegan Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026?

Se termina la Jornada 3 del Grupo C del Mundial 2026 con dos partidos en simultáneo: mientras Escocia y Brasil estén enfrentándose en Miami, Marruecos y Haití se medirán en Atlanta HOY miércoles 24 de junio. Los africanos quieren quedarse con el primer lugar de la zona y, sin importante el resultado de los sudamericanos, tendrán que golear para cumplir con ese gran objetivo.

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La realidad de los haitianos es muy diferente. Son uno de los países que ya están eliminados de esta justa mundialista y simplemente buscarán maquillar su participación con un buen resultado frente a los marroquíes. Sus derrotas contra Escocia y Brasil sepultaron todos sus deseos por seguir adelante en el torneo.

Todo sobre el Mereces-Benz Stadium de Atlanta

Atlanta espera por la definición del Grupo C del Mundial 2026 (Getty Images)

Inaugurado en 2017, con un costo de construcción de 1600 millones de dólares, la casa de Atlanta United, en la MLS, y Atlanta Falcons, en la NFL, alberga el partido definitorio del Grupo C entre Marruecos y Haití. Originalmente, cuenta con una capacidad total para 71.000 espectadores, pero las autoridades de la FIFA habilitaron al inmueble para el ingreso comprobado de 68.239 personas.

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Aunque habitualmente se lo conoce como Mercedes-Benz Stadium, en alusión al naming comercial, para este Mundial 2026 es llamado como Estadio Atlanta. Cuenta con un techado retráctil que lo posiciona como uno de los recintos deportivos más innovadores de todo Estados Unidos: formado por ocho paneles, con forma de pétalos, que puede abrirse o cerrarse en solo ocho minutos.

Los partidos del Mundial 2026 que se disputan en Atlanta

Lunes 15 de junio de 2026: España 0-0 Cabo Verde (Grupo H)

España 0-0 Cabo Verde (Grupo H) Jueves 18 de junio de 2026: República Checa 1-1 Sudáfrica (Grupo A)

República Checa 1-1 Sudáfrica (Grupo A) Domingo 21 de junio de 2026: España 4-0 Arabia Saudita (Grupo H)

España 4-0 Arabia Saudita (Grupo H) Miércoles 24 de junio de 2026: Marruecos vs. Haití(Grupo C)

Marruecos vs. Haití(Grupo C) Sábado 27 de junio de 2026: RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K)

RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) Miércoles 1 de julio de 2026: Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32)

Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32) Martes 7 de julio de 2026: Partido de Octavos de final (Ronda de 16)

Partido de Octavos de final (Ronda de 16) Miércoles 15 de julio de 2026: Partido de Semifinal

En síntesis

Marruecos y Haití juegan el 24 de junio por el Grupo C.

juegan el 24 de junio por el Grupo C. 68.239 espectadores es la capacidad habilitada por FIFA para el Estadio Atlanta.

es la capacidad habilitada por FIFA para el Estadio Atlanta. 15 de julio de 2026 se jugará una Semifinal en el Estadio Atlanta.