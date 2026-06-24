Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Marruecos vs. Haití según la IA

Marruecos cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 ante el rival más débil del grupo y en busca de terminar como líder.

Marruecos y Haití tienen una cita confirmada en el Mundial 2026: se enfrentan este miércoles 24 de junio de 2026 a las 16:00 (MX) por la tercera jornada del Grupo C, con una lectura previa bastante clara. El cuadro marroquí llega mejor posicionado y el escenario apunta a un triunfo controlado.

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El duelo Marruecos vs. Haití se juega en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un cruce que encuentra a los africanos mucho mejor parados en la tabla. Marruecos aparece 2º del Grupo C con cuatro puntos, mientras Haití llega 4º sin unidades. Los marroquíes vienen de vencer por 1-0 a Escocia después del 1-1 ante Brasil; del otro lado, los haitianos cayeron por 1-0 ante Escocia y por 3-0 frente a Brasil, así que todavía no han marcado en el torneo.

La previa favorece con claridad a Marruecos. No solo llega invicto, sino que también mantiene margen para pelear el liderato del grupo si gana y la diferencia de goles lo acompaña. Por eso, la proyección más sólida apunta a un Marruecos 3-0 Haití: un partido cómodo para el favorito, aunque sin venderlo como una certeza absoluta.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Marruecos sobre Haití

Tabla y objetivo competitivo: Marruecos es 2º del grupo con cuatro puntos y todavía puede pelear la cima si gana y la diferencia de goles le ayuda. Haití, en cambio, llega 4º sin unidades, obligado a competir desde un panorama mucho más cuesta arriba.

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Paso reciente: el contraste inmediato también pesa. Marruecos sigue invicto tras el 1-1 ante Brasil y el 1-0 sobre Escocia; Haití perdió por 1-0 ante Escocia y por 3-0 frente a Brasil, así que llega a esta tercera fecha sin puntos y sin goles en el Mundial.

Señales de mercado y proyección: el favoritismo marroquí es muy marcado. Además, el cruce también viene inclinado hacia un partido con varios goles y las proyecciones ofensivas más fuertes están del lado de Ismael Saibari (0.52 goles proyectados) y Brahim Díaz (0.40).

¿Qué dijo la IA sobre Marruecos vs. Haití en el Mundial 2026?

Marruecos 3-0 Haití

La lectura apoyada en proyecciones y datos disponibles para el partido, apunta a una victoria marroquí por 3-0. El respaldo surge de señales bastante concretas: mejor contexto de grupo, resultados inmediatos más sólidos y una diferencia clara en el peso ofensivo de ambos lados. Alcanza con ver cómo llega cada selección para entender por qué Marruecos parte con ventaja.

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El portal Goal lo presenta como un equipo sólido en este torneo tras el 1-1 con Brasil y el 1-0 ante Escocia con gol temprano de Ismael Saibari. La BBC, además, destacó que Marruecos fue muy convincente en el primer tiempo de ese triunfo sobre los escoceses. Con ese panorama, el 3-0 encaja mejor que un empate o un juego demasiado cerrado: hay jerarquía, hay volumen de juego y también una necesidad competitiva real de cerrar bien la fase de grupos.

Aun así, la idea no pasa por vender una goleada inevitable. Haití llega último del grupo, sin puntos y sin goles en el torneo, pero eso por sí solo no obliga a imaginar un partido desequilibrado desde el primer minuto. La lectura más razonable sigue siendo la de un favorito que controle, genere más y termine marcando diferencias con el paso del juego. También aparece una brecha importante en el arco: Johny Placide tiene una proyección de 2.69 goles en contra, mientras Yassine Bounou promedia apenas 0.51.

Cómo llegan Marruecos y Haití al partido

Marruecos llega después del 1-0 ante Escocia del 19 de junio, con cuatro días completos de descanso, invicto en el torneo y con un 4-2-3-1 proyectado. Suma cuatro puntos en sus dos primeras fechas y todavía puede pelear la cima del grupo si el resultado y la diferencia de goles lo acompañan. En esta previa, los nombres más útiles para sostener el favoritismo son Ismael Saibari, Brahim Díaz, Achraf Hakimi y Yassine Bounou. Además, no presenta bajas por suspensión.

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Haití aterriza tras caer por 3-0 ante Brasil el 19 de junio, también con cuatro días completos de descanso, en el 4º lugar del grupo sin puntos y con un 4-4-2 proyectado. Sigue sin marcar en el torneo y sus nombres más visibles para este partido pasan por Johny Placide, Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor. En cuanto a disponibilidad, hay una ausencia confirmada: Duckens Nazon aparece reportado como baja para el partido. El contraste competitivo es claro: enfrente tendrá a un Marruecos más sólido, más ordenado y con bastante más margen para imponer condiciones.

En síntesis