El estadio en el que se juega el México vs Corea del Sur

Definida la sede en la que México tendrá que medirse ante Corea del Sur para pelear por el primer lugar del Grupo A.

Este jueves regresa la actividad para la Selección Mexicana y el conjunto Tricolor pelea por conseguir ese primer lugar del Grupo A que le dé la oportunidad de seguir jugando los dieciseisavos en el país. Es por ello que hoy ante Corea del Sur tienen que vencer para sumar los tres puntos que lo pongan en diferencia única ante sus tres rivales.

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La sede del México vs Corea del Sur en el Mundial

En esta ocasión no jugarán en el Estadio Ciudad de México como lo hicieron en la inauguración, pero sí lo harán en el país, es decir, para este partido los veremos en el Estadio Guadalajara, mejor conocido como el Estadio Akron. Este inmueble es la casa de las Chivas en la Liga MX, por lo que muchos de los jugadores del equipo ya conocen bien esta cancha.

Este recinto, es uno de los más nuevos en México, que además ha obtenido premios por dejar un legado ambiental por su compromiso ecológico, ya que cuenta con un programa de compostaje y reciclaje para los residuos generados en la Copa del Mundo. Tiene una capacidad para 45 mil 664 espectadores y está ubicado en Zapopan, Jalisco.

¿Cuántos partidos del Mundial se juegan en el Estadio Guadalajara?

Para esta sede, la FIFA les asignó solamente cuatro partidos del Mundial; el primero que ya se jugó fue el de República de Corea vs Chequia, por lo que sólo queda el del día de hoy, también con la escuadra coreana y México; así como también el Colombia vs República del Congo el próximo 23 de junio y el Uruguay vs España el 26 de junio.

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Como podemos notar, sólo son los duelos de la fase de grupos los que se disputarán ahí, por lo que es la única sede que no tendría ninguno de la fase de dieciseisavos en adelante, algo que sí tendrán el Estadio de la Ciudad de México y el de Monterrey, por lo que en esta misma semana culminan los duelos en este inmueble.

En síntesis