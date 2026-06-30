'El Tri' y 'La Tri' se enfrentarán en una de las sedes más emblemáticas que tiene la Copa del Mundo.

México y Ecuador serán los protagonistas del duelo más atractivo de la jornada de este martes 30 de junio, cuando se midan por los 16avos de final del Mundial 2026. Norteamericanos y sudamericanos se verán las caras en un partido donde uno de los dos seguirá en carrera, mientras que las ilusiones del otro quedarán en el camino.

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Para el encuentro de esta tarde entre ‘El Tri’ y ‘La Tri’, de carácter eliminatorio, la sede del evento será el mítico Estadio Azteca. El histórico edificio, el más representativo de México y uno de los íconos deportivos del continente, recibirá un juego infartante. Un anfitrión muy especial para un compromiso más que excepcional.

Muchos dirán que México tiene “ventaja” por ser ‘local’ en el Estadio Azteca, en su país y con su gente. Sin embargo, este sitio fue predeterminado antes del inicio de la Copa del Mundo. Al diagramar el calendario, se estableció que el duelo entre el primero del Grupo A y el tercero que le toque, se disputaría en la sede capital.

El Estadio Azteca albergará a México y Ecuador [Foto: Getty]

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En el Mundial 2026, tal como se podrá ver en el cartel a las afueras del recinto, el Estadio Azteca pasó a llamarse “Estadio Ciudad de México” por imposición de FIFA. Como el Azteca ahora es auspiciado por Banco Banorte, y Banorte no es sponsor de la organización, la entidad decidió el cambio transitorio de la denominación.

El Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México fue reinaugurado este mismo año, luego de una serie de remodelaciones pensadas para el torneo, en un partido de Liga MX. En México vs. Ecuador, como ha sido durante esta competición, 80.824 personas podrán decir presente, tal indica la capacidad del establecimiento que marcó FIFA.

Hasta el momento, en lo que va del Mundial 2026, esta sede lleva albergados solo tres encuentros, todos de fase de grupos: México-Sudáfrica, Colombia-Uzbekistán y México-Chequia. En estos 16avos de final, el duelo entre México y Ecuador será el único que reciba. Luego, también hay pautado un último juego para octavos.