Los seleccionados rivales se han enfrentado en numerosas ocasiones, pero con un vencedor muy claro.

En estos dieciseisavos de final, México y Ecuador reeditarán un duelo histórico entre dos “conocidos”. Contrariamente a lo que algunos puedan pensar, estos dos países se han cruzado en muchísimas oportunidades, juegos oficiales y no-oficiales. El de este Mundial 2026 será solo otro capítulo más para un extenso historial entre ambos.

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A lo largo de la historia, estas dos equipos se han enfrentado en un total de ¡27! ocasiones, incluyendo partidos amistosos, duelos de Copa América y de Copa del Mundo. De hecho, en cada caso respectivo, se trata de contrincantes sudamericanos-norteamericanos de los que más se han visto las caras en el futbol de selecciones.

Entre todas las veces que se han medido estos rivales, México se impone por 10 partidos de ventaja contra sus pares de Ecuador, producto de la diferencia triunfos contra derrotas. La Selección Mexicana cuenta con este antecedente positivo como buena señal con vistas a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de hoy.

Sumando esas casi tres decenas de oportunidades, el ‘Tri’ cosechó 14 triunfos, 9 empates y solo 4 derrotas ante Ecuador. Incluso, la única vez que se enfrentaron en una Copa del Mundo, la victoria fue para México: fue 2-1 para los de Concacaf en el 2002. Ahora en el Mundial 2026 será su segundo enfrentamiento en este tipo de torneo.

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El último enfrentamiento entre México y Ecuador es reciente y data de hace apenas ocho meses: fue el pasado 15 de octubre, en un encuentro donde no hubo diferentes. Con los mismos entrenadores, los equipos igualaron 1-1 con goles de Germán Berterame y Jordy Alcívar, a los 3 y 20 minutos del primer tiempo respectivamente.

El historial completo entre México y Ecuador antes del cruce del Mundial 2026:

México 1-1 Ecuador | Amistoso internacional 2025.

México 0-0 Ecuador | Copa América 2024.

México 0-0 Ecuador | Amistoso internacional 2022.

México 2-3 Ecuador | Amistoso internacional 2021.

México 3-2 Ecuador | Amistoso internacional 2019.

México 1-2 Ecuador | Copa América 2015.

México 1-0 Ecuador | Amistoso internacional 2015.

México 3-1 Ecuador | Amistoso internacional 2014.

México 1-1 Ecuador | Amistoso internacional 2011.

México 1-2 Ecuador | Amistoso internacional 2010.

México 0-0 Ecuador | Amistoso internacional 2010.

México 2-1 Ecuador | Amistoso internacional 2008.

México 4-0 Ecuador | Copa América 2007.

México 4-2 Ecuador | Amistoso internacional 2007.

México 2-1 Ecuador | Amistoso internacional 2004.

México 2-1 Ecuador | Copa América 2004.

México 2-1 Ecuador | Amistoso internacional 2004.

México 2-1 Ecuador | Copa Mundial de la FIFA 2002.

México 2-0 Ecuador | Amistoso internacional 2000.

México 0-0 Ecuador | Amistoso internacional 1999.

México 0-0 Ecuador | Amistoso internacional 1999.

México 1(4)-(3) Ecuador | Copa América 1997.

México 3-1 Ecuador | Amistoso internacional 1997.

México 0-1 Ecuador | Amistoso internacional 1996.

México 2-0 Ecuador | Copa América 1993.

México 3-2 Ecuador | Amistoso internacional 1984.

México 4-2 Ecuador | Amistoso internacional 1970.