Quién es Ronwen Williams, el portero y capitán de Sudáfrica ante México en el Mundial 2026

Conoce al arquero de Sudáfrica, rival de México en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

La Selección Mexicana hace su debut oficial en el Mundial 2026 nada más ni nada menos que en el partido inaugural. El Tri es anfitriona del certamen internacional junto a Canadá y Estados Unidos y tendrá el privilegio de jugar el primer encuentro.

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Su rival será Sudáfrica por la primera jornada del grupo A del torneo. El duelo comenzará a las 13:00 hs de la CDMX y se disputará en el mítico Estadio Azteca, en dónde se espera una multitud de aficionados mexicanos que apoyarán al equipo que dirige Javier Aguirre.

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México es candidato a quedarse con el triunfo esta tarde no solo por la localía sino que también por la jerarquía de sus futbolistas. El equipo local cuenta con varias figuras que están brillando en la Liga MX pero también en el Viejo Continente.

Sin embargo, la visita buscará hacerse fuerte y tratar de dar el batacazo. Una de sus grandes figuras es Ronwen Williams, portero y capitán del equipo africano que ha brillado en los últimos años y que hoy buscará frenar la ilusión del pueblo azteca.

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Ronwen Williams, portero de la Selección Sudáfrica (Getty Images)

Perfil de Ronwen Williams, arquero de Sudáfrica

Ronwen Williams es uno de los futbolistas más importantes de Sudáfrica en la actualidad. Nacido el 21 de enero de 1992, se desempeña como arquero y es el capitán de la selección sudafricana. Actualmente defiende los colores del club Mamelodi Sundowns, donde se ha consolidado como una de las grandes figuras del continente africano.

Su rendimiento lo llevó a ser reconocido entre los mejores guardametas del mundo, finalizando en el noveno puesto de la clasificación de arqueros del Balón de Oro 2024. Además, durante su etapa formativa tuvo una experiencia en las divisiones juveniles de Tottenham Hotspur.

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Carrera profesional

2004: Ingresó a las categorías juveniles de SuperSport United.

Ingresó a las categorías juveniles de SuperSport United. 2012: Debutó profesionalmente en la Liga de Campeones de la CAF frente a Matlama FC, manteniendo su arco en cero.

Debutó profesionalmente en la Liga de Campeones de la CAF frente a Matlama FC, manteniendo su arco en cero. 2012: También estrenó su carrera en la Premier Soccer League ante Free State Stars, nuevamente sin recibir goles.

También estrenó su carrera en la Premier Soccer League ante Free State Stars, nuevamente sin recibir goles. 2012-2022: Se convirtió en una pieza fundamental de SuperSport United durante más de una década.

Se convirtió en una pieza fundamental de SuperSport United durante más de una década. 2022: Fue transferido a Mamelodi Sundowns tras 12 años en SuperSport United.

Fue transferido a Mamelodi Sundowns tras 12 años en SuperSport United. 2022: Debutó con Sundowns frente a Cape Town City FC, destacándose con varias atajadas y una valla invicta.

Debutó con Sundowns frente a Cape Town City FC, destacándose con varias atajadas y una valla invicta. 2023: Ganó la Liga Africana de Fútbol con Mamelodi Sundowns, siendo decisivo en las tandas de penales ante Al Ahly y Petro de Luanda.

Ganó la Liga Africana de Fútbol con Mamelodi Sundowns, siendo decisivo en las tandas de penales ante Al Ahly y Petro de Luanda. Actualidad: Es capitán de la selección de Sudáfrica y uno de los arqueros más destacados del continente.

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