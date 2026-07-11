¿Dónde y en qué estadio juegan Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Noruega choca con Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Los Vikingos Rojos son la gran sorpresa de esta cita mundialista y ahora tendrán una difícil parada contra los Tres Leones, seleccionado que viene de perder dos finales de Eurocopa consecutivas y que quiere volver a gritar campeón.
El estadio elegido para este decisivo partido es el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios más modernos e importantes de Estados Unidos. El inicio del duelo por los cuartos de final está programado para las 15:00 hs (CDMX) y aquí te contamos todo lo que tienes que saber del lujoso recinto.
Detalles del Estadio Miami
El Hard Rock Stadium lleva el nombre de ‘Estadio Miami‘ durante el Mundial 2026 por las regulaciones comerciales. Es la casa de los Miami Dolphins de la NFL (futbol americano) y está ubicado en Miami Gardens, Florida.
La capacidad exacta de este recinto es de 64.478 espectadores y una particularidad dentro del mundo del deporte es que el circuito del GP de Miami de la Fórmula 1 se construyó alrededor del estadio. Además, aquí se jugaron importantes partidos de futbol anteriormente y también recibió eventos de gran escala como WrestleMania (WWE).
Todos los estadios del Mundial 2026 (Foto: FIFA)
Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final según la IA
Los 7 partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Miami
- Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Fase de grupos | 15 de junio
- Uruguay 2-2 Cabo Verde | Fase de grupos | 21 de junio
- Escocia 0-3 Brasil | Fase de grupos | 24 de junio
- Portugal 0-0 Colombia | Fase de grupos | 27 de junio
- Argentina 3-2 Cabo Verde | 16avos de final | 3 de julio
- Noruega vs. Inglaterra | sábado 11 de julio
- Partido por el tercer puesto | 18 de julio
Lionel Messi ejecuta un tiro de esquina en el Hard Rock Stadium (Getty Images)
En síntesis
- El Estadio Miami albergará el partido entre Noruega e Inglaterra por cuartos de final.
- Unos 64.478 espectadores es la capacidad exacta del recinto ubicado en Miami Gardens.
- Un total de 7 partidos del Mundial 2026 se programaron en esta sede.