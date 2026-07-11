¿Dónde y en qué estadio juegan Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Los Vikingos Rojos y los Tres Leones buscarán el pase a semifinales en suelo estadounidense.

Noruega choca con Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Los Vikingos Rojos son la gran sorpresa de esta cita mundialista y ahora tendrán una difícil parada contra los Tres Leones, seleccionado que viene de perder dos finales de Eurocopa consecutivas y que quiere volver a gritar campeón.

Publicidad

El estadio elegido para este decisivo partido es el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios más modernos e importantes de Estados Unidos. El inicio del duelo por los cuartos de final está programado para las 15:00 hs (CDMX) y aquí te contamos todo lo que tienes que saber del lujoso recinto.

Detalles del Estadio Miami

El Hard Rock Stadium lleva el nombre de ‘Estadio Miami‘ durante el Mundial 2026 por las regulaciones comerciales. Es la casa de los Miami Dolphins de la NFL (futbol americano) y está ubicado en Miami Gardens, Florida.

La capacidad exacta de este recinto es de 64.478 espectadores y una particularidad dentro del mundo del deporte es que el circuito del GP de Miami de la Fórmula 1 se construyó alrededor del estadio. Además, aquí se jugaron importantes partidos de futbol anteriormente y también recibió eventos de gran escala como WrestleMania (WWE).

Publicidad

Todos los estadios del Mundial 2026 (Foto: FIFA)

Los 7 partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Miami

Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Fase de grupos | 15 de junio

| Fase de grupos | 15 de junio Uruguay 2-2 Cabo Verde | Fase de grupos | 21 de junio

| Fase de grupos | 21 de junio Escocia 0-3 Brasil | Fase de grupos | 24 de junio

| Fase de grupos | 24 de junio Portugal 0-0 Colombia | Fase de grupos | 27 de junio

| Fase de grupos | 27 de junio Argentina 3-2 Cabo Verde | 16avos de final | 3 de julio

| 16avos de final | 3 de julio Noruega vs. Inglaterra | sábado 11 de julio

| sábado 11 de julio Partido por el tercer puesto | 18 de julio

Lionel Messi ejecuta un tiro de esquina en el Hard Rock Stadium (Getty Images)

Publicidad

En síntesis