¿Dónde y en qué estadio juegan Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

Portugal y Uzbekistán buscarán su primera victoria en el Grupo K del Mundial 2026 después de tropezar en sus respectivos debuts.

Después de una dolorosa igualdad contra la República Democrática del Congo en el debut, Portugal disputa HOY, martes 23 de junio, su segundo partido en esta Copa del Mundo 2026. Ahora su rival de turno será Uzbekistán, que llega a este encuentro después de perder 3-1 ante Colombia en la Ciudad de México.

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Los dirigidos por Roberto Martínez están obligados a ganar. Ya dejaron pasaron dos puntos en su primera presentación contra los africanos y saben que, si quieren ser líderes del Grupo K, no pueden permitirse más tropezones. Los capitaneados por Cristiano Ronaldo necesitan llegar a la tercera jornada con chances matemáticas propias para ser punteros de la zona que integran.

Detalles de NRG Stadium de Houston

Houston ya fue sede del partido de Portugal contra Congo (Getty Images)

Con una capacidad exacta para 68.777 espectadores, FIFA lo denominó para esta Copa del Mundo 2026 como Houston Stadium, pero en los Estados Unidos es reconocido como NRG Stadium. Construido en 2002, con un costo total cercano a los 352 millones de dólares, la casa de los Houston Texans en la NFL albergará un total de siete partidos a lo largo de toda la competición a nivel selecciones.

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A pesar de tener más de 20 años desde su inauguración, el recinto multipropósito está muy bien valorado por contar con un techo retráctil, siendo una característica que ayuda a reconocer a la instalación como una de las más innovadoras en América del Norte. De esta forma, Gianni Infantino y el resto de las autoridades no estarán intranquilos por ninguna amenaza de tormenta.

Todos los partidos del Mundial 2026 en Houston

Domingo 14 de junio: Alemania 7-1 Curazao (Grupo E)

Alemania 7-1 Curazao (Grupo E) Miércoles 17 de junio: Portugal 1-1 RD Congo (Grupo K)

Portugal 1-1 RD Congo (Grupo K) Sábado 20 de junio: Países Bajos 5-1 Suecia (Grupo F)

Países Bajos 5-1 Suecia (Grupo F) Martes 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)

Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) Viernes 26 de junio: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)

Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) Lunes 29 de junio: 16avos de Final (con equipos a definir)

16avos de Final (con equipos a definir) Sábado 4 de julio: 8vos de Final (con equipos a definir)

En síntesis

Portugal vs. Uzbekistán juegan el 23 de junio con Cristiano Ronaldo como capitán.

juegan el con como capitán. NRG Stadium es la sede en Houston con techo retráctil y aforo para 68.777 espectadores .

es la sede en Houston con techo retráctil y aforo para . 1-1 contra RD Congo: resultado previo de Portugal en el Grupo K del Mundial.