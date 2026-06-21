¿Dónde y en qué estadio juegan Uruguay vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026?

La Celeste y los Tiburones Azules se ven las caras en Miami por la segunda jornada de la Copa del Mundo.

Uruguay enfrenta a Cabo Verde por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. La Celeste busca dejar una mejor imagen luego del empate con Arabia Saudita, pero en frente tendrán a unos Tiburones Azules que lograron dejar la portería en cero contra España en su debut mundialista.

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¿En qué estadio se juega Uruguay vs. Cabo Verde?

El escenario elegido para el partido entre Uruguay y Cabo Verde es el Hard Rock Stadium, oficialmente ‘Estadio Miami’ durante la Copa del Mundo por las regulaciones comerciales de la FIFA. Esta es la casa de los Miami Dolphins de la NFL, pero ya tiene experiencia albergando partidos de futbol importantes.

Allí se jugó la final de la Copa América 2024, el partido inaugural del Mundial de Clubes 2025 y se jugarán un total de siete encuentros en esta Copa del Mundo. Además, el circuito de Miami de la Fórmula 1 fue construido a los alrededores de este recinto que también recibió otros eventos como WrestleMania o Super Bowl.

Show de fuegos artificiales en el Hard Rock Stadium (Getty Images)

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Características del Estadio Miami

Capacidad : 64.478 espectadores.

: 64.478 espectadores. Ubicación : Ciudad estadounidense de Miami Gardens, al norte de Miami.

: Ciudad estadounidense de Miami Gardens, al norte de Miami. Tipo de césped : natural de tipo Bermuda (Bermudagrass), reforzado con fibras sintéticas (césped híbrido)

: natural de tipo Bermuda (Bermudagrass), reforzado con fibras sintéticas (césped híbrido) Equipos que juegan de local aquí : Miami Dolphins (NFL).

: Miami Dolphins (NFL). Año de inauguración: 16 de agosto de 1987.

Todos los estadios del Mundial 2026 (Foto: FIFA)

Los 7 partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Miami

Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Fase de grupos | 15 de junio

| Fase de grupos | 15 de junio Uruguay vs. Cabo Verde | Fase de grupos | 21 de junio

| Fase de grupos | 21 de junio Brasil vs. Escocia | Fase de grupos | 24 de junio

| Fase de grupos | 24 de junio Portugal vs. Colombia | Fase de grupos | 27 de junio

| Fase de grupos | 27 de junio Partido de dieciseisavos de final | 3 de julio

| 3 de julio Partido de cuartos de final | 11 de julio

| 11 de julio Partido por el tercer puesto | 18 de julio