Este domingo se disputará la gran final del Mundial 2026 que protagonizarán España y Argentina en Nueva York. El último campeón de la Eurocopa y de la Copa América definirán quién es el mejor del planeta, por lo que la expectativa está en su punto máximo. Como si la gloria deportiva fuera poco, FIFA tomó una iniciativa especial en la que decidió reconocer a los campeones con un detalle jamás visto.

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FIFA premiará a los jugadores campeones con un anillo especial

La gran sorpresa radica en que, por primera vez en la historia de la competición, los ganadores del torneo recibirán anillos de campeonato personalizados. Esta iniciativa traslada una de las tradiciones deportivas más reconocibles de los Estados Unidos al ámbito del futbol. La organización aprovechó el escenario norteamericano para introducir este galardón inédito que se sumará a la entrega del emblemático trofeo y las medallas de oro.

La colección constará de una edición estrictamente limitada de 2026 piezas numeradas de forma individual en homenaje directo al año del certamen. De este total, 30 ejemplares irán a las manos del equipo ganador, mientras que las 1996 unidades restantes quedarán disponibles para los aficionados como producto oficial con licencia. De esta manera, un grupo selecto de seguidores podrá poseer una pieza única de la historia de esta Copa del Mundo.

Lionel Messi busca conseguir una nueva Copa del Mundo. (GETTY IMAGES)

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La entrega del reconocimiento tendrá una modalidad dual de forma inmediata tras el pitazo final en el MetLife Stadium. El capitán y el entrenador del seleccionado vencedor obtendrán anillos provisionales durante la ceremonia de premiación para conmemorar la ocasión en el campo de juego. Posteriormente, cada uno de los 30 anillos destinados a los campeones pasará por el proceso de grabado final antes de su distribución oficial y definitiva.

En cuanto al diseño, una cara de la joya lucirá con orgullo el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la otra se personalizará para reflejar la identidad de la nación vencedora. Cada pieza se ajustará a medida y se entregará con su propio certificado de autenticidad para garantizar su valor exclusivo.

En síntesis

España y Argentina jugarán la final del Mundial el domingo en Nueva York.

jugarán la final del Mundial el domingo en Nueva York. La FIFA entregará anillos de campeonato personalizados por primera vez en la historia.

entregará anillos de campeonato personalizados por primera vez en la historia. Los campeones recibirán una edición limitada de 30 anillos con grabado final personalizado.