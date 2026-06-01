Con figuras que brillan en las mejores ligas del mundo y planteles repletos de estrellas, estas son las selecciones que llegan al Mundial 2026 con el valor de mercado más alto de toda la competencia.

Faltan tan solo 10 días para el comienzo del Mundial 2026 y la expectativa alrededor del torneo es enorme. La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá promete ser una de las más históricas de todos los tiempos, no solamente por los tres países anfitriones, sino también porque contará con 48 selecciones participantes.

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Como sucede en cada edición, hay varios países que aparecen como candidatos a quedarse con el título. Potencias históricas como Francia, Inglaterra, España, Brasil y Argentina llegan con planteles repletos de figuras y futbolistas que brillan en las mejores ligas del planeta. Además, muchas de estas selecciones cuentan con jugadores valuados en cifras millonarias.

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En la previa de lo que será el torneo más importante del mundo, consultamos a Transfermarkt para conocer cuáles son las selecciones más valiosas que jugarán el Mundial 2026. Lo llamativo es que las diez selecciones con mayor valor de mercado lograron clasificarse a la Copa del Mundo, es decir, ninguna quedó eliminada durante las clasificatorias de su continente.

Europa domina ampliamente el ranking con ocho selecciones dentro del Top 10, mientras que Sudamérica aparece representada por Brasil y Argentina. Francia lidera la lista con un valor que supera los 1.500 millones de euros, seguida muy de cerca por Inglaterra y España.

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El Top 10 de las selecciones más valiosas del Mundial 2026

Francia — 1,53 mil millones de euros Inglaterra — 1,31 mil millones de euros España — 1,26 mil millones de euros Portugal — 1,02 mil millones de euros Alemania — 998 millones de euros Brasil — 912,20 millones de euros Países Bajos — 837,20 millones de euros Argentina — 818,50 millones de euros Noruega — 601 millones de euros Bélgica — 542,90 millones de euros

Las grandes figuras de cada selección que jugará el Mundial 2026

Francia: Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé

Inglaterra: Harry Kane y Jude Bellingham

España: Lamine Yamal y Pedri

Portugal: Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva

Alemania: Kai Havertz y Florian Wirtz

Brasil: Neymar y Vinícius Jr.

Países Bajos: Virgil Van Dijk y Frenkie De Jong

Argentina: Lionel Messi y Julián Álvarez

Noruega: Erling Haaland y Martin Odegaard

Bélgica: Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne

En sintesis

La selección de Francia lidera el ranking de valor de mercado con 1,53 mil millones de euros.

lidera el ranking de valor de mercado con 1,53 mil millones de euros. El delantero estrella Kylian Mbappé figura como una de las principales armas del combinado francés.

figura como una de las principales armas del combinado francés. La plataforma especializada Transfermarkt proporcionó los datos económicos de las selecciones clasificadas al Mundial.