En esta nota, explicamos una duda que surge en reiterados casos en la final de la Copa del Mundo.

Este fin de semana se pondrá punto final al Mundial 2026, tras cinco semanas ininterrumpidas de competencia. La definición del título quedará en manos de Argentina y España, que disputarán en Nueva Jersey el juego por la gloria. Allí se conocerá al nuevo equipo campeón, que dominará el futbol de selecciones desde entonces.

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Una vez concluida esta Copa del Mundo, habrá que esperar otros cuatro años para volver a presenciar esta sensacional competición: la siguiente edición será el Mundial 2030. En torno a la próxima temporada de este campeonato, a esta altura del partido hay muy pocas certezas, pero que serán claves para saber cómo continúa todo.

Respecto a la final del Mundial 2026 que se celebrará este domingo, se ha planteado una duda muy reiterada entre los fans: si el campeón clasifica o no a la siguiente Copa del Mundo. Sobre esto, la reglamentación de la FIFA deja bien en claro el panorama de la selección que se coronará, tanto para Argentina como si fuera España.

De acuerdo a la normativa y tal como sucedió en las ediciones anteriores de este certamen, el ganador del Mundial 2026 no asegura lugar automáticamente en el Mundial 2030. Ganar la Copa del Mundo representa por supuesto el logro máximo para un futbolista y para un país, así como un premio económico, pero no un boleto clasificatorio.

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La “excepción” de Argentina y España de cara al Mundial 2030:

El caso de la ‘Furia Roja’ y de la ‘Albiceleste’ es muy particular y no se sale de la regla anteriormente mencionada. Sin embargo, como ambos serían sede del Mundial 2030, ya tendrían su plaza ganada para esa edición del torneo. A falta de oficialización, ambos serían anfitriones del mismo aunque España con muchos más partidos.

De acuerdo a lo que fueron revelando Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, mandamases de FIFA y CONMEBOL, Argentina albergaría un partido inaugural y España muchos juegos del resto del torneo. La “sede general” estaría compartida por España-Marruecos-Portugal, y Argentina-Paraguay-Uruguay contarían con las tres aperturas.

Ahora bien, según anticipó el presidente de la Confederación Sudamericana, tanto Argentina como España jugarían las Eliminatorias para el Mundial 2030 pese a estar clasificados. El fin sería que de ese modo ambos continúen preparándose contra rivales de calidad, y no busquen amistosos que bajen su competitividad en el camino.

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En conclusión, ganar un Mundial no te clasifica automáticamente a la siguiente Copa del Mundo. No obstante, como Argentina y España serían anfitriones del Mundial 2030, ambos finalistas del Mundial 2026 estarían ya dentro de la próxima edición. Ahora, con esa seguridad, los de Scaloni y los de De la Fuente buscarán ser campeones en Nueva Jersey.