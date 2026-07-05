Entérate todo lo que ya se conoce sobre el desarrollo de la próxima edición de la Copa del Mundo.

La Copa Mundial de la FIFA es el megaevento deportivo que, cada cuatro años, moviliza a más personas e involucra a más países y continentes alrededor de todo el planeta. Se trata de un torneo que reúne a los fanáticos futboleros con quienes no les gusta el futbol pero se sienten atraídos por la mezcla de naciones, culturas y estilos.

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Tras el desarrollo del Mundial 2026, la siguiente edición del certamen se jugará en 2030, sosteniendo el mismo período tradicional de tiempo entre un campeonato y otro. Ya sin leyendas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, será la chance de ver a los talentos que hoy son promesas y que en cuatro años serán realidad.

El Mundial 2030 contará con una particularidad propia y distintiva respecto a los anteriores celebrados: representará el 100° aniversario (cententario) de esta competición. La primera Copa del Mundo se disputó en 1930, y cien años después será el turno de festejar y rememorar aquel campeonato con un formato inédito.

¿Dónde y en qué países se jugará el Mundial 2030?

Esta competencia de selecciones será muy atípica ya que, por primera vez en toda la historia de la Copa del Mundo, se repartirá entre tres continentes y seis países:

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Argentina, Paraguay y Uruguay (primera sede conjunta)

(primera sede conjunta) Marruecos, España y Portugal (segunda sede conjunta)

De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, Argentina, Paraguay y Uruguay albergarían únicamente los tres partidos inaugurales del torneo, uno en cada país. La intención de esta situación sin precedentes parte de que el primer Mundial, hace cien años, se disputó en Sudamérica, y esta sería una especie de homenaje.

Bajo estas circunstancias, por su parte, Marruecos, España y Portugal recibirían todo el resto del certamen, desde los de fase de grupos hasta dieciseisavos de final, cuartos, semifinal y final. Ahora bien, ha trascendido que la sede tripartita sudamericana está trabajando para también poder ser huésped de algunos juegos más.

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¿Cuándo comienza el próximo Mundial 2030?

La próxima edición del torneo está estipulado para dar inicio el sábado 8 de junio de 2030, y se extenderá durante más de un mes hasta concluir el domingo 21 de julio de 2030. El calendario podría modificarse en base a futuras modificaciones del formato de la competencia que analiza introducir FIFA para ese certamen de selecciones.

¿Cuántos equipos y partidos habrá en el Mundial 2030?

Si bien en el borrador aparecen 48 participantes y 104 encuentros tal como fue en el Mundial 2026, lo cierto es que la organización evalúa la posibilidad de llevarlo a 64 equipos. En caso de aprobar ese cambio respecto a la edición anterior edición, automáticamente se incrementaría el número de juegos de la totalidad de la competencia.

Una vez finalizado el Mundial 2026, los presidentes de las Confederaciones se reunirán para llegar a un acuerdo final sobre el formato que tendrá el siguiente Mundial 2030. Lo más firme que hay hasta hoy es las sedes y la fecha en que se llevará a cabo el campeonato; el resto queda debatirlo entre quienes toman las decisiones en esta cuestión.