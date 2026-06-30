La Canarinha tiene un historial negativo ante los Vikingos, su próximo rival en el certamen internacional en Norteamérica.

Los 16avos de Final del Mundial 2026 continúan a buen ritmo y de a poco se van conociendo a los clasifcados a la siguiente instancia. También se van confirmando nuevos duelos de Octavos de Final, armándose cruces por demás interesante para los aficionados del futbol internacional.

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Tras su victoria 2-1 ante Costa de Marfil, Noruega confirmó su pasaje a una nueva instancia de la competencia en Norteamérica. Cabe recordar que el equipo nórdico accedió a esta instancia de ‘mata-mata’ tras finalizar segundo del Grupo I por detrás de Francia.

Ahora, su próximo rival será Brasil, que viene de vencer 2-1 a Japón por la competencia internacional. Pese a que hay un diferencia importante entre historia y jerarquía entre ambas plantillas, hay un dato que tiene inquieto al Pentacampeón del Mundo.

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Y es que en 4 compromisos entre ambos, el cuadro europeo está invicto ante los de Sudamérica. Primer se enfrentaron en dos amistosos en 1988 y 1997, que terminaron 1-1 y 4-2. En tanto, en 1998 se midieron por la Copa del Mundo de Francia 1998, donde Noruega derrotó 2-1 a Brasil en la Fase de Grupo. Por último, se enfrentaron en un nuevo amistoso en 2006, que terminó 1-1.

De esta manera, con un saldo de 2 victorias y 2 empates, el conjunto del norte de Europa está invicta ante toda una potencia del futbol. Ahora, en una instancia de eliminación directa, el equipo de Erling Haaland buscará escribir una nueva página en esta mini paternidad ante la Verdeamarela.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

En lo que respecta al duelo entre ambos por los Octavos de Final, se enfrentarán el próximo domingo 5 de julio desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Allí, ambos equipos buscarán su pase a los Cuartos de Final.

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En síntesis