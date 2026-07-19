Todos los ganadores del premio al mejor jugador del certamen internacional tras la victoria de la Furia Roja ante la Albiceleste.

En el marco de la Final de la Copa del Mundo 2026, España derrotó 1-0 a Argentina en el Tiempo Extra con anotación de Ferrán Torres a los 106 minutos del compromiso. Con este resultado, la Furia Roja alcanzó su segunda estrella tras la obtenida en 2010.

Publicidad

Y un detalle importante que siempre se sigue de cerca, más allá de la premiación del torneo donde se entrega la preciada copa, es quiénes son los ganadores de los premios individuales de la FIFA, que han ido en aumentos en las últimas ediciones del torneo.

Rodrigo Hernández ganó el Balón de Oro del Mundial 2026. [Foto: @Villarreal]

Más allá de haber varios reconocimientos, el más importante sigue siendo el Balón de Oro, que se entrega desde España 1982. En esta ocasión, el ente madre del futbol mundial eligió el mediocentro Rodrigo Hernández para entregar el reconocimiento al mejor jugador del torneo.

Publicidad

Por otro lado, el certamen también entrega un Balón de Plata y un Balón de Bronce, que fueron para Lionel Messi y Kylian Mbappé respectivamente. Es necesario añadir que un futbolista de España ganó este reconocimiento por primera vez.

Todos los Balones de Oro de la Copa del Mundo

España 1982 – Paolo Rossi (Italia)

– Paolo Rossi (Italia) México 1986 – Diego Maradona (Argentina)

– Diego Maradona (Argentina) Italia 1990 – Salvatore Schillaci (Italia)

– Salvatore Schillaci (Italia) Estados Unidos 1994 – Romário (Brasil)

– Romário (Brasil) Francia 1998 – Ronaldo (Brasil)

– Ronaldo (Brasil) Corea del Sur/Japón 2002 – Oliver Kahn (Alemania)

– Oliver Kahn (Alemania) Alemania 2006 – Zinedine Zidane (Francia)

– Zinedine Zidane (Francia) Sudáfrica 2010 – Diego Forlán (Uruguay)

– Diego Forlán (Uruguay) Brasil 2014 – Lionel Messi (Argentina)

– Lionel Messi (Argentina) Rusia 2018 – Luka Modrić (Croacia)

– Luka Modrić (Croacia) Catar 2022 – Lionel Messi (Argentina)

– Lionel Messi (Argentina) Canadá/Estados Unidos/México 2026 – Rodri Hernández (España)

En síntesis

Rodrigo Hernández ganó el premio Balón de Oro en el Mundial 2026.

ganó el premio Balón de Oro en el Mundial 2026. España derrotó 1-0 a Argentina logrando su segundo campeonato del mundo.

derrotó 1-0 a Argentina logrando su segundo campeonato del mundo. Ferrán Torres anotó el gol definitivo en el minuto 106 de juego.