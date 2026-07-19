La pelea de Leandro Paredes con Gavi y Eric García

Al término del partido Leandro Paredes se llevó una tarjeta roja, luego de iniciar una pelea con Eric García y Gavi. Y es que en los videos que se comparten en redes sociales, se ve cómo el futbolista argentino llega muy molesto a encarar a su rival, incluso el propio Lionel Scaloni se percata de lo que hace su jugador e intenta separarlo.

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Ya desde el encuentro el futbolista de Boca Juniors cometió varias faltas de peligro, la primera después de entrar en el segundo tiempo le dio la tarjeta amarilla, por lo que el jugador ya estaba apercibido y aún así cometió un par de faltas más con las que se arriesgó a que le sacaran la segunda tarjeta durante el encuentro.

La pelea de Leandro Paredes

Paredes terminó muy molesto y en redes sociales se comenzó a viralizar un video en el que se ve cómo le pega un puntapié al futbolista español, éste cae al césped justo frente al silbante. García se levanta e inmediatamente Leandro con una mano lo toma del cuello fuertemente y es ahí donde su DT llega a quitarlo de encima porque lo lanza.

Gavi inmediatamente reacciona en contra de Paredes y le suelta un golpe en la cara por lo que lo toma de la casaca de suplente y lo avienta contra el pasto, ahí aparece Almada para detener a su compañero y lo retira, pero siguen diciéndose de cosas, por lo que aparece Borja Iglesias para mediar entre ambos jugadores y evitar un encontronazo.

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Ya para este punto aparecen los demás futbolistas para intentar que Gavi se vaya a festejar con su equipo y deje en paz a Leandro. De esta manera, Fabrizio Romano dio a conocer que al final, aunque no se percibe durante la pelea, el silbante opta por sacarle la tarjeta roja al futbolista de la Albiceleste y perjudica a su selección.

En síntesis

Leandro Paredes inició una pelea con Eric García y recibió la tarjeta roja.

inició una pelea con y recibió la tarjeta roja. Gavi reaccionó al conflicto soltando un golpe en la cara del jugador argentino.

reaccionó al conflicto soltando un golpe en la cara del jugador argentino. Lionel Scaloni intervino directamente en la cancha para intentar separar a su futbolista.