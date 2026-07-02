¿Cuándo y contra quién juega Portugal en el Mundial 2026 después de ganarle a Croacia?

Conoce el camino de los lusos que se ilusionan con llegar lejos en la máxima cita del futbol.

Portugal tenía una cita con la historia. Este jueves se midió ante Croacia por los 16avos de final de la Copa del Mundo con la misión de dejar en el camino a un duro rival y clasificar a la próxima instancia, la que reúne a los 16 mejores seleccionados del planeta.

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En ese sentido, aunque el partido ante Croacia no prometía un trámite sencillo por la dureza del rival probada de sobra, la realidad es que Cristiano Ronaldo y compañía partían como favoritos para imponerse en el gran duelo. Los lusos clasificaron a octavos de final, fase en la que aguarda una verdadera potencia.

Con sede en Dallas para el siguiente compromiso pautado, de Portugal depende dejar atrás cualquier tipo de dudas que ha dejado sobre su nivel para poder volver a colarse entre la lista de candidatos a quedarse con el título que tiene el Mundial. En la cabeza juega que lo que viene es igual o más complicado que el presente. Todo por definirse.

¿Cuándo y dónde jugará Portugal los Octavos de Final del Mundial 2026?

Tras cumplir con la misión de eliminar a Croacia, los lusos se ilusionan con estar en los cuartos de final del Mundial 2026. En la próxima instancia que se desarrollará el próximo lunes 6 de julio, el rival será España, quien este mismo jueves despachó con suma contundencia y merecimiento a Austria con un imponente 3-0.

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En síntesis