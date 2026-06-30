Así celebró Claudia Sheinbaum la victoria de México ante Ecuador en el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum se reunió en Azcapotzalco con distintas personas a ver el partido de la Selección Mexicana.

México derrotó por 2-0 a Ecuador este martes por los dieciseisavos de final y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre tuvo una gran actuación para eliminar al conjunto sudamericano y seguir con su sueño de quedar en la historia del país.

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La Selección Mexicana consiguió su cuarta victoria consecutiva en la Copa del Mundo y todo el país está contento, inclusive Claudia Sheinbaum. La mandataria se reunió con un público reducido en Azcapotzalco y allí celebró el triunfo del Tri frente a Ecuador.

Claudia Sheinbaum fue compartiendo en sus redes sociales distintas imágenes o videos en cada partido de México en el Mundial 2026. Este encuentro ante Ecuador no fue la excepción y la Presidenta del país celebró la clasificación a los octavos de final.

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La Selección Mexicana jugará el próximo domingo a las 18:00hs (Ciudad de México) por quinta y última vez en el Estadio Azteca con el ganador del cruce entre Inglaterra y RD Congo.

Claudia Sheinbaum nunca asistió al estadio en los partidos del Tri, ni siquiera en la inauguración y en el triunfo frente a Sudáfrica, y no creo que cambie su decisión pese al partido que le espera a México por los octavos de final.