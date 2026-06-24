El único desaprobado de México en la goleada ante República Checa: “¿Qué hace jugando un Mundial?”

Los aficionados de la Selección Mexicana celebraron el triunfo para acabar con puntaje perfecto, pero señalaron el bajo rendimiento de un futbolista titular.

La Selección Mexicana acabó la fase de grupos del Mundial 2026 de manera inmejorable. El Tri goleó por 3-0 a República Checa y no solo finalizó con puntaje perfecto, sino que también logró dejar su portería en cero en los tres encuentros del Grupo A.

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No obstante, a pesar del clima festivo luego de la victoria en el Estadio Ciudad de México, los aficionados mexicanos desaprobaron el rendimiento de uno de los jugadores titulares: Guillermo ‘Memote’ Martínez.

Guillermo Martinez no había jugado ni ante Sudáfrica ni ante Corea del Sur (Getty Images)

El delantero de Pumas no había sumado minutos en los dos primeros encuentros de esta Copa del Mundo ante Sudáfrica y Corea del Sur. Sin embargo, dado el contexto, Javier Aguirre decidió darle una oportunidad en el once inicial, pero su performance recibió fuertes críticas en las redes sociales.

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Los comentarios negativos contra Guillermo ‘Memote’ Martínez

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