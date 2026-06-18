¿México ya se aseguró el primer puesto del Grupo A del Mundial 2026 tras vencer a Corea del Sur?

El Tri obtuvo su segundo triunfo consecutivo en la Copa del Mundo y debe enfrentar a República Checa en la última jornada.

La Selección Mexicana consiguió un valioso triunfo ante Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 a falta del último partido contra República Checa.

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El Tri ya había vencido a Sudáfrica en el partido inaugural y ahora superó por la mínima a Corea del Sur con un gol de Luis Romo. Con este resultado, quedó líder con 6 puntos y su perseguidor más cercano es el combinado asiático, con 3 unidades.

Santiago Gimenez sumó minutos ante Corea del Sur (Getty Images)

¿México ya se aseguró el primer puesto del Grupo A?

La respuesta es sí: México terminará líder del Grupo A de la Copa del Mundo 2026 pase lo que pase en la última jornada. ¿Por qué? El criterio de desempate en la cita mundialista prioriza el resultado del partido entre las dos selecciones igualadas.

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Corea del Sur es el único equipo que puede empatar a México en puntos en la última jornada, pero como acaba de perder contra el Tri, ya no podrá quedar por encima en la tabla de posiciones.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A tras la Jornada 2