El mediocampista de Inglaterra cometió una dura infracción sobre el futbolista de Chivas y solo vio la tarjeta amarilla

El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 comenzó con polémica. En el primer minuto del partido, Declan Rice le dio una patada en el rostro a Luis Romo en su intención de luchar por un balón y solamente vio la tarjeta amarilla.

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La infracción fue brusca y a destiempo, dos factores que parecían ser suficientes para que la tarjeta fuera de otro color. No obstante, el VAR no llamó al juez principal -Alireza Faghani- para la revisión y Rice se mantuvo en cancha.

Declan Rice cometió una dura infracción sobre Luis Romo (Foto: captura de la transmisión)

Romo, por su parte, también pudo continuar en el campo de juego luego de pasar algunos minutos tendido visiblemente adolorido. Cabe recordar que el futbolista de Chivas ya marcó un gol en este Mundial y es una pieza fundamental para Javier Aguirre.

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El video de la patada de Declan Rice en el rostro de Luis Romo