¿Es legal cambiar al portero antes de los penales en el Mundial? Reglas y ejemplos

Toda la información acerca sobre esta regla ahora que comienzan las eliminatorias en el Mundial 2026.

En el marco de un Mundial, las definiciones desde los once metros representan la máxima tensión, y el rol del portero es vital. Muchos seguidores se preguntan si el reglamento permite realizar un cambio de portero justo antes de iniciar la tanda. Según las directrices de la FIFA y la IFAB, esta maniobra es legal, aunque está sujeta a requisitos estrictos que los cuerpos técnicos deben conocer.

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Condiciones para el cambio de arquero previo a la definición

La normativa permite sustituir al guardameta siempre que el cambio se efectúe antes de que el árbitro señale el final del tiempo de juego (incluyendo la prórroga).

Es indispensable que el equipo aún cuente con sustituciones disponibles dentro de su cupo reglamentario. Una vez que suena el silbato final, el portero que se encuentra en el campo es, por norma general, quien debe afrontar la tanda.

Un punto determinante ocurre si el portero sufre una lesión o incapacidad física. Si un guardameta no puede continuar antes o durante la serie de lanzamientos, puede ser reemplazado por un suplente o un jugador que haya sido excluido previamente para igualar el número de futbolistas.

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Sin embargo, el portero que sale del campo ya no podrá participar en la tanda ni ejecutar ningún tiro.

Hitos históricos: Sustituciones que marcaron Mundiales

La historia de la Copa del Mundo tiene ejemplos memorables de arqueros que entraron para cambiar el destino de su selección. Un caso emblemático es el de Sergio Goycochea en el Mundial de 1990, quien tomó el lugar del lesionado Pumpido. Su capacidad para detener penales fue clave para que Argentina superara a Yugoslavia e Italia.

Goycochea logró atajar cuatro disparos en tandas oficiales, consolidándose como un referente histórico en estas definiciones. Este ejemplo subraya cómo una sustitución oportuna, ya sea por necesidad o estrategia, puede ser el factor decisivo en un torneo de tal magnitud.

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Diferencias entre sustituciones tácticas y por lesión

El reglamento establece una distinción clara según el motivo del cambio. Para realizar una sustitución táctica con el fin de introducir a un especialista en penales, el equipo debe tener cambios sobrantes.

Actualmente, en torneos oficiales se permiten hasta 5 cambios, con uno adicional si hay prórroga. Si el entrenador agotó sus ventanas de cambio, no podrá realizar esta permuta estratégica.

En cambio, si un portero se lesiona durante la ejecución de los penales, puede ser sustituido si el equipo aún tiene cambios disponibles. En caso de no quedar sustituciones, la regla prohíbe el ingreso de un nuevo jugador, a menos que el reglamento particular de la competencia estipule una excepción.

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Reglas de la IFAB sobre los participantes en la tanda

La IFAB dicta que solo los jugadores y suplentes que no hayan sido expulsados o se encuentren lesionados al concluir el partido o el tiempo extra están autorizados para la tanda.

Un detalle interesante es que cualquier jugador de campo autorizado puede intercambiar su posición con el guardameta en cualquier momento de la definición, permitiendo que un compañero asuma el rol de portero si fuera necesario.

Expulsión del portero durante los penales

Si el árbitro muestra una tarjeta roja al guardameta durante la serie de lanzamientos, este debe ser reemplazado obligatoriamente por otro jugador que esté autorizado para participar en la tanda.

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A diferencia del portero, no se permite sustituir a ningún otro jugador de campo que no pueda continuar, asegurando así que siempre haya alguien defendiendo la portería.

El límite temporal: El inicio oficial de la serie

La restricción más importante es el tiempo: una vez iniciada oficialmente la tanda de penales, no se permiten cambios, salvo por lesión grave verificada o expulsión. El portero presente al arrancar debe permanecer durante toda la serie para ambos equipos.

Por ello, los entrenadores deben decidir sus movimientos estratégicos en los suspiros finales del tiempo suplementario, antes del silbato que da paso a los penaltis.

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Requisitos para el cambio en el Mundial

Para concluir, la sustitución de un arquero antes de los penales en un Mundial es factible bajo estas premisas:

Tener cambios disponibles según el cupo permitido.

Realizar el movimiento antes del inicio oficial de la tanda.

Cumplir con el protocolo de comunicación ante el cuerpo arbitral.

Esta estructura reglamentaria busca preservar la integridad de la competición permitiendo el uso de la táctica sin alterar la esencia del juego limpio.

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En síntesis