Serge Gnabry no está presente con Alemania en el duelo ante Paraguay ni tampoco en la Copa del Mundo.

Alemania juega este lunes 29 de junio frente a Paraguay en un partido decisivo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 14:30hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Boston.

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El equipo dirigido por Julian Nagelsmann clasificó a esta instancia como líder del Grupo E y es el favorito a avanzar, pero enfrente tendrá un rival sudamericano que buscará complicarlo. Alemania tuvo pocas bajas de renombre en la previa al Mundial, pero una de ellas fue la de Serge Gnabry.

La ausencia de Serge Gnabry

Serge Gnabry no está en la Copa del Mundo debido a que sufrió un desgarro en los aductores del muslo derecho a comienzos de abril. Uno pensaría que una lesión muscular no es tan grave como para perderse el torneo, pero en este caso sí lo fue.

De hecho, el desgarro fue tan importante que Serge Gnabry tuvo que pasar por el quirófano y rápidamente se confirmó su baja de la Copa del Mundo. El alemán era una fija de Julian Nagelsmann en la convocatoria y seguramente hubiese sumado muchos minutos en los partidos.

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“En cuanto a mi sueño del Mundial con la selección nacional, lamentablemente se acabó para mí. Al igual que el resto del país, estaré apoyando a los chicos desde casa“, escribió el futbolista del Bayern Múnich para anunciar que no podría jugar el torneo.

En síntesis