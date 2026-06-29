Mientras la plantilla de Ecuador vale 368,7 millones, lo que cuesta la de México

Ecuador y México se enfrentan por un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Así se comparan los valores de mercado de ambos planteles y cuál de las dos selecciones tiene la plantilla más cara.

Ecuador y México se enfrentarán este martes desde las 19:00 (hora de la CDMX) en el Estadio Azteca por los 16vos de final del Mundial 2026. En un duelo que promete ser uno de los más atractivos de esta instancia, ambas selecciones buscarán un lugar entre los 16 mejores del torneo y dar un paso más hacia el sueño de levantar la Copa del Mundo.

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Los dos equipos llegan con argumentos para ilusionarse. México fue una de las grandes revelaciones de la fase de grupos al ganar sus tres partidos, sumar nueve puntos de nueve posibles y, además, terminar con la valla invicta. Ecuador, en cambio, avanzó como uno de los mejores terceros con cuatro unidades, aunque llega con el ánimo por las nubes tras vencer a Alemania.

En cuanto al valor de mercado, la diferencia es muy marcada a favor de la selección sudamericana. La plantilla de Ecuador está cotizada en 368,7 millones de euros, casi el doble que la de México, cuyo plantel alcanza un valor de 191,85 millones de euros.

Además, la Tri tiene una edad media de 26,1 años, cuenta con 24 futbolistas que militan en el exterior (92,3%), pertenece a la CONMEBOL y ocupa el 23° puesto del Ranking FIFA. Por su parte, el Tri presenta una edad media de 28 años, tiene 14 jugadores en ligas extranjeras (53,8%), forma parte de la CONCACAF y se ubica en el 14° lugar del Ranking FIFA.

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Los cinco jugadores más valiosos de Ecuador

Moisés Caicedo (Chelsea) – 100 millones de euros Willian Pacho (París Saint-Germain) – 80 millones de euros Piero Hincapié (Arsenal) – 50 millones de euros Joel Ordóñez (Club Brujas) – 33 millones de euros Nilson Angulo (Sunderland) – 17 millones de euros

Los cinco jugadores más valiosos de México

Santiago Giménez (AC Milan) – 18 millones de euros Armando González (Chivas de Guadalajara) – 15 millones de euros Edson Álvarez (Fenerbahçe) – 15 millones de euros Julián Quiñones (Al-Qadsiah) – 14 millones de euros Johan Vásquez (Génova) – 12 millones de euros

En sintesis

La plantilla de Ecuador vale 368,7 millones de euros frente a los 191,85 millones de México.

vale frente a los 191,85 millones de México. El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo destaca como el más valioso con 100 millones de euros .

destaca como el más valioso con . El atacante Santiago Giménez encabeza la cotización de los futbolistas mexicanos con 18 millones de euros.