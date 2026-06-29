¿Hay tiempo extra o penales en Alemania vs. Paraguay en caso de empate por el Mundial 2026?

Conoce cuál es el sistema de desempate en caso de que Alemania y Paraguay lleguen igualados a los 90 minutos en el partido de los 16avos de final.

Alemania y Paraguay disputan entre sí el tercer partido de los 16avos de final del Mundial 2026. Luego de los triunfos agónicos de Canadá y Brasil, ahora los Teutones enfrentarán a La Albirroja desde las 14:30 hs (CDMX) por un lugar en octavos de final.

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El duelo se llevará a cabo en el Estadio Boston y Alemania llega como claro favorito por su rica historia en esta competencia y por los nombres que conforman su plantilla, pero con el antecedente reciente de haber perdido contra Ecuador, también sudamericano, por la fase de grupos.

Ahora bien, en partidos como este, un mal día, una expulsión o una jugada puntual te pueden dejar afuera. Luego de un decepcionante debut ante Estados Unidos, Paraguay pudo hacerse sólido en defensa y Gustavo Alfaro apelará a esa fortaleza contra los alemanes.

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¿Qué pasa si Alemania y Paraguay empatan en los dieciseisavos de final?

Al ser un encuentro de eliminación directa, el ganador del encuentro avanza a la siguiente instancia y el perdedor queda automáticamente afuera del certamen. No obstante, si los equipos llegan empatados a los 90 minutos se jugará un alargue conformado por dos tiempos de 15 minutos cada uno.

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Si la igualdad persiste una vez transcurrido ese tiempo extra, ahí sí la definición pasará a la tanda de penales. Es decir, pase lo que pase, el partido finalizará con un ganador.

En síntesis