La nación norteamericana le prohibió el ingresó a un árbitro al país para ser parte del evento internacional.

El comienzo de la Copa del Mundo 2026 está está cada vez más cerca y apenas quedan 3 días para el inicio del certamen internacional. La Selección Mexicana enfrentará en el Estadio Azteca a Sudáfrica en el marco de la Fecha 1 del Grupo A.

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Sin embargo, ahora se conoció una noticia que genera una gran indignación en el aficionado del futbol y que incomoda a la FIFA. Y es que según los reportes revelados en las últimas horas, Estados Unidos le negó el ingreso al país al árbitro Omar Artan de Somalía, elegido por la organización del certamenpara ser parte del evento.

Omar Artan 🇸🇴 NO estará en el Mundial.

Estados Unidos negó su entrada a Miami y no podrá participar en el torneo.

El sueño de un árbitro muy joven y prometedor destruido por una organización DESASTROSA de la FIFA. pic.twitter.com/TjQ76zuJEz — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 8, 2026

Por otro lado, el ente madre del futbol mundial aún intenta que el colegiado pueda participar, pero por ahora el árbitro fue devuelto a Estambul, a Turquía, por las autoridades migratorias. Hechos que suponen una pérdida de dinero y tiempo para el juez y quienes llevan adelante la competencia.

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Si no se arregla el asunto, la organización internacional deberá evaluar si lo hace dirigir solo en Canadá o en México, pero la preparación ya no será la misma con las valiosas horas perdidas. De esta manera, Estados Unidos, que albergará el gran evento internacional, suma un nuevo escándalo en lo que tiene que ver con las migraciones.

La lista de árbitros para el Mundial 2026

En síntesis

Omar Artan : Estados Unidos negó el ingreso al árbitro somalí para el Mundial.

: Estados Unidos negó el ingreso al árbitro somalí para el Mundial. Estambul, Turquía : Autoridades migratorias estadounidenses deportaron al colegiado hacia esta ciudad.

: Autoridades migratorias estadounidenses deportaron al colegiado hacia esta ciudad. 3 días: Restan para iniciar el Mundial 2026 con México vs Sudáfrica.