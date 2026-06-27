Se confirmó un nuevo duelo de la primera instancia de 'mata-mata' y esto es todo lo que tienes que saber del encuentro.

¡Nuevo cruce confirmado! Tras el cierre del Grupo J, Austria confirmó su pasaje como segundo y enfrentará a España, protagonizando un ‘mata-mata’ de buen nivel. Los europeos se verán las caras en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026, y todos quieren saber cuándo y dónde se jugará este encuentro.

Publicidad

¿Cómo clasificaron España y Austria a 16avos de Final del Mundial 2026?

La Furia Roja se metió en esta fase del certamen tras quedar como líder del Grupo H. Pese a estrenarse con un decepcionante empate por 0-0 ante Cabo Verde, el cuadro de Luis de la Fuente se repuso con buenas victorias ante Arabia Saudita por 4-0 y Uruguay por 1-0.

Por su parte, el Wunderteam ingresó a la instancia de mano a mano tras quedar segundo en el Grupo J. Tras derrotar 3-1 a Jordania, perder 2-0 ante Argentina e igualar 3-3 ante Argelia, el cuadro rojiblanco sacó su pasaje.

¿Cuándo juegan España y Austria por 16avos de Final del Mundial 2026?

El duelo entre los equipos de Luis de la Fuente y Ralf Rangnick se disputará el próximo jueves 2 de julio, en el que será el “partido 84” de esta Copa del Mundo. El compromiso de dieciseisavos de final fue programado por FIFA para dar comienzo a partir de las 13:00 horas (Ciudad de México).

Publicidad

¿Dónde juegan España vs. Austria por 16avos de Final del Mundial 2026?

El cruce entre los equipos del Viejo Continente se llevará a cabo en el SoFi Stadium, más conocido como “Estadio Los Angeles” durante esta Copa del Mundo. Inaugurado en el año 2020, es uno de los más usados en Estados Unidos para el futbol por sus comodidades. Cuenta con una capacidad para 70.492 espectadores, esperando boletos agotados para este compromiso.