El seleccionado sudamericano analiza elevar un pedido especial a la Casa Madre del futbol para el torneo.

De todas las selecciones participantes en el Mundial 2026, hay una que tiene más presión por los resultados que las restantes que formarán parte: Argentina. Como campeona reinante, elevó su propia vara y debe estar a la altura. Sin embargo, presenta serios obstáculos en busca del bicampeonato y de la defensa del título conseguido en Qatar cuatro años atrás.

Publicidad

La principal dificultad que afronta la ‘Albiceleste’ reside en que su enfermería está bastante colmada de figuras. Muchas de las estrellas que están en la lista final de Argentina todavía atraviesan problemas físicos. Lesiones leves, molestias o dolencias en distintos sectores afectan a algunos de los principales referentes del equipo a días de la Copa del Mundo.

Bajo estas circunstancias, Lionel Scaloni abrió la puerta a realizar varios cambios en la lista de la Selección Argentina, pese a haber confirmado la semana pasada a los 26 convocados. El DT ya se encuentra obligado a hacerlo por el desgarre confirmado de Leonardo Balerdi, pero podrían ser más aprovechando la tempestiva decisión.

Argentina necesitaría un guiño de FIFA para la Copa [Foto: AFA]

Publicidad

En este contexto, Argentina estaría contemplando elevar un pedido a FIFA para hacer una ‘excepción’ al momento de reemplazar a los futbolistas marginados de la nómian definitiva. Muchos pueden pensar que, en caso de quitar jugadores de los 26, habría que sustituirlos de la preliminar de 55. No obstante, esto podría no acabar siendo así.

Según reveló Martín Arévalo, periodista de ESPN y con fuentes en Selección Argentina, la ‘Albiceleste’ podrá convocar jugadores fuera de la nómina inicial de 55 citados. Para ello, deberá enviar una solicitud formal a FIFA, que de acuerdo al periodista, tendría el visto bueno del organismo que comanda el presidente Gianni Infantino.

De público conocimiento es que Claudio Tapia, presidente de AFA, sostiene una buena relación con el mandamás de FIFA. Ahora bien, el corresponsal de ESPN ha señalado que lo mismo corre para cualquier selección que desee hacerlo. Aquellas federaciones que deseen llamar a un futbolista que no esté en la preliminar, con el mismo procedimiento quedarían habilitadas.