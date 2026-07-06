FIFA presentó el balón que se usará en las Semifinales y Final del Mundial 2026

El ente madre del futbol mundial reveló el esférico que se usará en las instancias finales del certamen internacional de Norteamérica.

El final de la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y quedan pocos partidos para la culminación de una nueva edición del prestigioso torneo organizado por la FIFA. Con el desarrollo de los Octavos de Final, Adidas presentó el balón que se usará en las instancias finales del certamen.

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Cabe señalar que, a diferencia de balones especiales de Mundiales anteriores, el flamante esférico será el primero de la historia que tendrá un diseño exclusivo y no será solo un cambio de los colores. Sin dudas, una decisión que innova la manera de confeccionar los elementos del torneo.

Este modelo mantendrá un diseño parecido al anterior pero combinará tonalidades negras con dorado que caracteriza al trofeo. Además, agregará los nombres de las cuatro sedes (Dallas, Atlanta, Miami y New York/New Jersey) que albergarán los encuentros de Semifinales, el 3er Puesto y Final.

Adidas presentó el balón de la Final del Mundial 2026. [Foto: Adidas]

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Adema, sobre la superficie en relieve se mantendrán los tres símbolos que hacen referencia a cada uno de los países anfitriones de esta edición de la competencia: una hoja de arce por Canadá, la estrella por Estados Unidos y el águila por México.

La bola conserva la misma construcción de cuatro paneles, forma de panel y estructura de superficie que Trionda, diseñada con juntas intencionadamente profundas y texturas de superficie estratégicamente colocadas, apoyando una aerodinámica óptima y estabilidad en vuelo.

Calendario de las fases Finales del Mundial 2026

Cuartos de Final – jueves 9 al sábado 11 de julio

Semifinales – martes 14 y miércoles 15 de julio

3er Puesto – sábado 18 de julio

Final – domingo 19 de julio

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En síntesis