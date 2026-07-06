El presidente de Estados Unidos confesó que llamó al máximo mandamás de FIFA por la expulsión del jugador de Estados Unidos.

La tarjeta roja al delantero Folarin Balogun, de Estados Unidos, sigue dando que hablar luego de que la FIFA le anulara la expulsión y esté habilitado para el compromiso de Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 ante Bélgica. Y ahora se sumó un nuevo protagonista.

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confesó que se comunicó personalmente con Gianni Infantino por la expulsión del jugador: “Lo único que hice fue pedir que se revisara la jugada porque no me pareció que fuera falta. Vi a dos grandes atletas que chocaron entre sí y quedaron enredados. No fue alguien dándole un puñetazo a otro en la cara ni nada parecido”.

Trump llamó a Infantino para que le retiraran la sanción a Balogun.



"Vi la jugada. No era ni falta y ese árbitro es sospechoso. Tomó una decisión inexplicable. Balogun es nuestro mejor jugador y le enseñó la roja. Por eso pedí la revisión de la FIFA".pic.twitter.com/iU5IwiB0S9 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 6, 2026

Y continuó: “No le dije a nadie lo que tenía que hacer. No puedo decirle a nadie lo que tiene que hacer. Creo que fue un comité el que tomó la decisión correcta. Primero, porque no era falta y, segundo, porque la gente quiere ver un partido con los mejores jugadores sobre el campo”.

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En plena conferencia de prensa en la Casa Blanca, continuó dando detalles de su decisión: “Le sacó tarjeta roja, no sabía qué significaba eso. Cuando me lo explicaron, dije: ‘Tiene que ser una broma’. Luego miré su historial y, bueno, digamos que resulta un poco sospechoso”.

Gianni Infantino respondió tras las palabras de Donald Trump

Tras lo mencionado por el máximo dirigente estadounidense, el presidente de la FIFA también salió a aclarar la situación: “Sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales y otras partes interesadas sobre distintos asuntos“.

Además, agregó, desligándose de la decisión: “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en función de la normativa y de los hechos específicos“.

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En síntesis