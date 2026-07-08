Para que no te pierdas nada, aquí te adelantamos qué esperar de la penúltima fase de la Copa del Mundo.

Comenzó la cuenta regresiva para conocer qué selecciones cruzarán el rubicón: se acercan las semifinales del Mundial 2026 y ocho equipos se disputan los cuatro boletos a esta ronda. A continuación, podrás enterarte todo lo que se sabe respecto a la que será la anteúltima (sí, ya, tan pronto) instancia de esta edición del torneo de selecciones.

Publicidad

Formato de las semifinales del Mundial 2026:

Esta etapa de la competencia constará de dos cruces a partido único que definirán los dos finalistas del certamen. Cada juego constará de 90 minutos de acción, divididos en dos tiempos de 45, con un entretiempo de 15. Si hay un ganador, avanza a la final y el perdedor queda eliminado. Si hay empate, se irá a un alargue y de seguir todo igualado, a penales.

Fechas y horarios de las semifinales del Mundial 2026:

Esta ronda del campeonato internacional ya tiene programación lista de antemano para cada uno de los dos encuentros de carácter eliminatorio:

Semifinal 1 – Martes 14 de julio | 13.00 horas .

. Semifinal 2 – Miércoles 15 de julio | 13.00 horas.

Publicidad

Los horarios de ambos compromisos corresponden al uso horario del Centro de México (en el caso de Argentina, por ejemplo, se jugarían a sus 16.00 horas).

Quedan escasos partidos en el Mundial 2026 [Foto: Getty]

Sedes y estadios de las semifinales del Mundial 2026:

Esta instancia de la competencia de la FIFA también posee anfitriones confirmados para los dos enfrentamientos que se llevarán a cabo en esta tanda:

Publicidad

Semifinal 1 – Estadio Dallas (EEUU) | 70.649 espectadores.

| 70.649 espectadores. Semifinal 2 – Estadio Atlanta (EEUU) | 68.239 espectadores.

Ninguno de los dos tendrá posteriormente el privilegio de recibir la definición del título, ya que la final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Clasificados y participantes de las semifinales del Mundial 2026:

Esta fase del evento aún no tiene equipos definidos que hayan sacado boleto a ambos juegos respectivos, aunque sí se sabe los posibles países:

Publicidad

Semifinal 1 – Francia o Marruecos vs. Bélgica o España .

vs. . Semifinal 2 – Argentina o Suiza vs.Inglaterra o Noruega.

Para dejarlo más claro, el ganador de Francia-Marruecos irá ante el de Bélgica-España, mientras que el de Argentina-Suiza irá ante el de Inglaterra-Noruega.