¡Escándalo en el Mundial! El FBI investiga a Argentina por movimientos sospechosos de dinero

El principal Departamento mundial encargado de luchar contra el fraude puso en la mira a la Asociación del Fútbol Argentino y sus respectivos giros bancarios.

El Mundial en Estados Unidos coincide con un frente judicial para la AFA. Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la entidad en ese país. El Departamento de Justicia busca determinar cómo la gestión de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, canalizó millones de dólares y si existieron delitos bajo su jurisdicción.

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La causa por la que el FBI investiga a la AFA

El empresario Guillermo Tofoni mantuvo un encuentro virtual de tres horas con las autoridades de Washington y Miami. En esta sesión, los investigadores indagaron sobre posibles maniobras de fraude y lavado de activos. Las agencias norteamericanas procuran recolectar pruebas sobre el manejo de los fondos en el circuito bancario.

La investigación se centra en TourProdEnter LLC, firma que administró los contratos comerciales de la federación en el exterior. Las autoridades buscan establecer la ruta del dinero bajo la gestión de Pablo Toviggino y Javier Faroni. Por otro lado, la justicia evalúa citar a exfuncionarios gubernamentales que supervisaron a la entidad los últimos años.

Claudio Tapia es el presidente de AFA. (GETTY IMAGES)

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Los registros exponen que la firma movió 260 millones de dólares de ingresos, de los cuales 57 millones se distribuyeron entre sociedades sin justificación económica. Ante esto, representantes de la comitiva argentina participaron en un foro en Miami para exigir presunción de inocencia, bajo el argumento de que las investigaciones no determinan culpabilidad.

La causa, iniciada en 2025, está a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Este equipo legal sigue el rastro de los fondos de la empresa de Faroni en cuentas de entidades como Citibank y Bank of America. Los funcionarios analizan las transferencias para detectar inconsistencias financieras.

En síntesis

El FBI y fiscales de Estados Unidos investigan financieramente a la AFA de Claudio Tapia .

y fiscales de Estados Unidos investigan financieramente a la AFA de . El empresario Guillermo Tofoni declaró ante las autoridades por presunto fraude y lavado de activos.

declaró ante las autoridades por presunto fraude y lavado de activos. La firma TourProdEnter LLC distribuyó 57 millones de dólares entre sociedades sin justificación económica.