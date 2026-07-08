¿FIFA favorece a Argentina en el Mundial 2026? Las acusaciones contra el campeón del mundo y Gianni Infantino

El defensor del título está en la mira de los aficionados por supuestos fallos arbitrales que lo favorecen para llegar lejos en la competencia.

El desarrollo de la Copa del Mundo 2026 mantiene a la expectativa a millones de aficionados, pero también instaló una fuerte corriente de descontento debido a la actuación arbitral. Diversas parcialidades internacionales y usuarios en redes sociales manifestaron su enojo tras considerar que el seleccionado defensor del título recibe un trato preferencial en las jugadas determinantes.

Publicidad

A raíz de esta creciente ola de críticas dirigidas hacia la organización y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a continuación se desglosan las situaciones más polémicas que beneficiaron al conjunto sudamericano en lo que va del certamen.

Todas las jugadas en las que la FIFA habría favorecido a Argentina

Las dudas comenzaron desde el debut en la fase de grupos durante la victoria por 3-0 ante Argelia, encuentro donde se reclamó la impunidad de la máxima figura albiceleste. Lionel Messi llegó a destiempo en una disputa de balón y propinó un fuerte planchazo sobre la pantorrilla del defensor Aissa Mandi, acción que la delegación africana protestó de inmediato como una expulsión directa.

Sin embargo, el juez principal optó por mantener la tarjeta amarilla, lo que generó las primeras acusaciones formales por parte de la federación rival ante la falta de intervención del VAR.

Publicidad

Bunu şimdi gördüm, Messi adam ol lan.. net kırmızı kart bu pic.twitter.com/yl0UX3HlwF — İzafiyet (@Statikoo) June 17, 2026

La tendencia se mantuvo en el segundo compromiso de la zona frente a Austria, en un trámite cerrado que se destrabó mediante otra infracción ignorada. Los futbolistas europeos reclamaron enérgicamente una falta cometida en la zona de gestación segundos antes de que se concretara el gol de la apertura por parte del ataque argentino. A pesar de las protestas y de la revisión tecnológica obligatoria, los jueces del videoarbitraje catalogaron el contacto físico como una disputa lícita y convalidaron el tanto.

Cuando Argentina jugó contra Austria hubo una falta en la jugada previa, pero Messi igual marcó el gol y el VAR no lo anuló.



Pero el VAR anula el gol para Egipto. Esto es corrupción por parte de la FIFA. Comparen 👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/5Lp8oDh3gc — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) July 7, 2026

Publicidad

El cruce de dieciseisavos de final contra Cabo Verde sumó un nuevo capítulo de sospechas cuando el partido se encontraba en una instancia crítica. Durante la jugada que significó el segundo gol del equipo dirigido por Lionel Scaloni, las imágenes televisivas expusieron un evidente desplazamiento por la espalda sobre un defensor rival que terminó derribado en el área chica. Los reclamos por el empujón previo no prosperaron y la posterior victoria en la prórroga consolidó la narrativa global sobre el supuesto favoritismo hacia el último campeón.

🚨 | Argentina's 2nd goal against Cape Verde have stood as Tagliafico fouled the defender in the box. ❌😳



Is this most corrupt knockout game of all time? 🇦🇷🤑pic.twitter.com/viN29zINZl — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) July 4, 2026

La controversia alcanzó su punto máximo en los octavos de final ante Egipto, donde el arbitraje anuló de manera milimétrica un gol que ampliaba la ventaja del conjunto de los faraones. El cuerpo técnico africano explotó en insultos luego de que el VAR retrotrajera la jugada por un leve forcejeo de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez lejos de la acción principal.

Publicidad

Debatamos. Es una falta a Lisandro en la jugada previa al gol anulado a Egipto? Yo creo que si. Lo pisa y cae. El problema está que se pudiera comparar con la acción donde Salah cae en el área y luego llega el gol argentino. Pero no sé, criterio? pic.twitter.com/3oncr6CD1l — Israel Velarde (@izzyconch_) July 7, 2026

En síntesis