FIFA sancionó a Inglaterra con una dura suspensión tras la eliminación a México del Mundial 2026

El central que fue utilizado de lateral recibió una expulsión de forma directa por la intervención del VAR y podrá jugar solo una posible final.

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 aún sigue dando que hablar. El Tri estuvo muy cerca de lograr la hazaña de clasificar a los cuartos de final eliminando a un gigante como Inglaterra después de jugar casi media hora con un jugador de más debido a la expulsión sufrida por Jarell Quansah. El central que jugó de lateral ya conoció el castigo de FIFA, quien no lo perdonó.

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La dura falta que cometió Quansah y su posterior sanción

En una jugada accidental pasada la segunda mitad del complemento, Quansah se lanzó a barrer un balón disputado contra Jesús Gallardo, el lateral izquierdo mexicano que recibió una planchazo directo por parte del inglés a la altura de la tibia. En primera instancia el árbitro no cobró ni falta, pero instantes después fue llamado por el VAR para corregir la situación.

Tras analizar la jugada en la pantalla, finalmente el réferi le mostró la tarjeta roja de forma directa a un Quansah que se retiró del campo de juego desolado. Inglaterra aguantó el marcador y pudo sellar su clasificación a los cuartos de final, donde este sábado se medirá con Noruega, aunque sabe que no podrá contar con Jarell hasta una hipotética final.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚖️Jarell Quansah, SILENCED by FIFA's gavel.

A red card's ECHO..two games GONE, including the quarter-final clash with Norway.



One moment of fire, now a THRONE of emptiness.

The pitch will MISS him; his team will FEEL him. ⚽ pic.twitter.com/ItMwp7ybs1 — GOOD GOVERNANCES (@eaglerepublics) July 9, 2026

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Este jueves, FIFA informó la decisión final que tomó con Quansah y se confirmó que el jugador recibió una suspensión de dos partidos, por lo que no podrá estar en los mencionados cuartos ante Noruega y en semifinales ante Argentina o Suiza en caso de avanzar.

De esta manera, Quansah podrá regresar al equipo comandado por Thomas Tuchel en lo que sería una final soñada para los ingleses o un partido de tercer puesto en caso de caer en semis. De cualquier manera, Jarell parece haber dilapidado la posibilidad de lucirse en su nación, condenándose a recibir minutos de manera más que limitada en la Copa del Mundo.

En síntesis

Jarell Quansah recibió una suspensión de dos partidos por parte de la FIFA.

recibió una por parte de la FIFA. El defensor fue expulsado con tarjeta roja directa tras un planchazo a Jesús Gallardo.

directa tras un planchazo a Jesús Gallardo. El jugador inglés se perderá los cuartos de final y una hipotética semifinal.