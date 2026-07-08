Entre los 10 mejores: el puesto final de México en el Mundial 2026

El Tri culminó una Copa del Mundo que lo dejó a las puertas de realizar historia, aunque en la misma instancia de casi siempre: los octavos de final.

La Selección Mexicana cerró su participación en la Copa del Mundo 2026 con un sabor agridulce tras quedar fuera de la competencia. Aunque el gran sueño de todo el país era romper la maldición y avanzar a los cuartos de final, el equipo nacional no pudo superar una dura batalla frente a su par de Inglaterra. Sin embargo, el balance estadístico arrojó un dato muy positivo para el proceso actual.

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México terminó noveno el Mundial 2026

La FIFA actualizó la tabla general de posiciones tras el cierre de la ronda eliminatoria y ubicó al Tricolor en el noveno puesto del torneo. De esta manera, el conjunto dirigido por Javier Aguirre cumplió con uno de los objetivos secundarios que se trazó el cuerpo técnico antes del debut, el cual consistía en meterse de forma obligatoria dentro del Top 10.

El Vasco Aguirre ya había manifestado su deseo de escalar en el clasificador internacional tras el triunfo ante República Checa en el cierre de la primera etapa, cuando le pidió a sus dirigidos terminar entre los diez mejores. Con la confirmación de la tabla, México quedó posicionado como el mejor seleccionado eliminado en esta fase.

México quedó muy cerca de avanzar a cuartos de final del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

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Para confeccionar este ranking con los equipos que van quedando fuera de competencia, la entidad madre del fútbol evalúa el rendimiento acumulado de cada delegación. Los factores determinantes para el desempate son los puntos obtenidos, la diferencia de gol y los goles a favor en el torneo. Bajo estos criterios, la campaña nacional sumó 12 unidades producto de una fase de grupos perfecta sin goles en contra, la victoria ante Ecuador en dieciseisavos y el descuento en la última caída.

El punto final de la travesía mundialista se dio tras perder por 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, un partido vibrante donde los europeos sacaron ventaja con un doblete de Jude Bellingham y un penal de Harry Kane. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez mantuvieron la expectativa hasta el último minuto de juego en la capital mexicana, pero no alcanzaron para consolidar la remontada.

En síntesis

México culminó en el noveno puesto general de la Copa del Mundo 2026.

culminó en el general de la Copa del Mundo 2026. El Tricolor de Javier Aguirre sumó 12 unidades tras acumular cuatro victorias consecutivas.

sumó 12 unidades tras acumular cuatro victorias consecutivas. El seleccionado mexicano cayó 3-2 ante Inglaterra en la ronda de octavos de final.