Repasa cómo será el camino de los 'All Blacks' en la Copa Mundial de la FIFA que se viene. ¿Fácil o difícil?

Nueva Zelanda no será un debutante pero sí será uno de los participantes que tendrá un desafío máximo en el Mundial 2026. El representante de Oceanía buscará su primer triunfo en una Copa del Mundo, algo que todavía no ha logrado como selección. Si bien el techo aspiracional es bajo, sería un hito histórico para el país poder hacerlo.

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El grupo de Nueva Zelanda en el Mundial 2026:

La selección de Tim Payne integrará el Grupo G en la primera fase de la competencia internacional, que compartirá junto a otros tres duros equipos:

Bélgica de Roberto Martínez.

de Roberto Martínez. Egipto de Hossam Hassan.

de Hossam Hassan. Irán de Amir Ghalenoei.

Cuándo debuta Nueva Zelanda en el Mundial 2026:

El conjunto de Tim Payne se estrenará en la Copa del Mundo el próximo el lunes 15 de junio, ante Irán, en el quizás ‘menos complejo’ de los juegos que disputará en el Grupo G. Este primer juego se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, dos turnos después que el encuentro de los otros dos clubes.

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Tim Payne, el ‘hombre del momento’ en Nueva Zelanda.

El calendario de Nuev Zelanda en el Mundial 2026:

El equipo de Tim Payne tendrá tres partidos de alta dificultad que deberá disputar con todo lo que tiene para intentar pasar de ronda:

Lunes 15/6 vs. Irán – 19.00 hora CDMX.

vs. Irán – 19.00 hora CDMX. Domingo 21/6 vs. Egipto – 19.00 hora CDMX.

vs. Egipto – 19.00 hora CDMX. Viernes 26/6 vs. Bélgica – 21.00 hora CDMX.

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Contra quién podría jugar Nueva Zelanda si clasifica en el Mundial 2026:

Contemplando que Bélgica es el favorito a ganar el Grupo G, este es el escenario del elenco de Tim Payne de pasar a octavos de final: