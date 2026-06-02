Tim Payne se llevó todas las luces en el amistoso internacional de esta tarde rumbo a la Copa del Mundo. Nueva Zelanda reanudó su puesto a punto para la cita que comienza en pocos días, y lo hizo con un duelo ante Haití que se puso muy atractivo. Allí, el popular defensa puso todos los focos en su persona, para mal… y para bien también.

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En los primeros minutos del partido en el Chase Stadium, Tim Payne tuvo un resbalón desafortunado que acabó en el 0-1 en la continuidad de la jugada. Tras aquella acción desgraciada, se tomó el rostró pero rápidamente se autoalentó a pasar página y seguir adelante. Así fue como minutos después se redimió y fue partícipe de un cruce clave.

Acercándose al cierre de la primera parte, Haití tomó mal parado de contra a Nueva Zelanda, y cuando estaban por terminar la jugada, Tim Payne se lanzó con todo su cuerpo para evitar el 0-2. El remate efectivamente dio en su pecho, lo lastimó, pero logró su cometido ya que el balón se fue hacia un costado y el rival no pudo ampliar la ventaja.

¡TIM PAYNE EVITÓ EL SEGUNDO DE HAITÍ! Milagrosa salvada del defensor para salvar a Nueva Zelanda del 2-0 del combinado haitiano.



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Habitualmente, Tim Payne se desempeña como el lateral derecho titular de su Selección, teniendo su lugar asegurado en el Mundial 2026 con Nueva Zelanda. Más allá del error inicial, es un jugador de experiencia que se ha caído y levantado otras veces, y lo volverá a hacer. Es una fija para el cuerpo técnico y tiene todo el respaldo para el torneo.

Haití es solo el primero de los amistosos previos al Mundial que tiene pautados Nueva Zelanda camino a la Copa Mundial de la FIFA. El equipo del reconocido Tim Payne tendrá como próximo desafío ¡a Inglaterra!, justo en la puerta del debut. Si los latinos los hicieron sufrir, los británicos les darán todavía mucha más tarea. ¿Podrán sobrevivir a ese duro amistoso venidero?