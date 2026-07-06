Qué pasa si Estados Unidos pierde, gana o empata vs Bélgica

Estas son las probabilidades que tiene la escuadra de las Barras y las Estrellas para clasificar a Cuartos de Final.

Estados Unidos se juega en este partido más que el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, sino ser también el único anfitrión que podría llegar a la siguiente ronda, después de que Canadá y México quedaran eliminados en días anteriores, por lo que el encuentro de los Octavos de Final ante Bélgica será la clave.

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El tema es que este encuentro se ha desarrollado con mucha polémica y es que después de que Folarin Balogun fuera expulsado contra Bosnia y Herzegovina tendría que estar fuera este partido, pero apareció en la alineación de este encuentro por una supuesta apelación de Donald Trump ante la FIFA, la cual se tomó en cuenta con base en el Artículo 27.

¿Qué pasa si Estados Unidos gana?

Este es el resultado que el día de hoy necesita la escuadra de las Barras y las Estrellas, ya que en caso de vencer a Bélgica tendría la posibilidad de llegar a los cuartos de final y enfrentarse ante España, que fue el equipo que pudo vencer en su duelo ante Portugal y ahora con un triunfo esta escuadra será su rival en la siguiente ronda.

¿Qué pasa si Estados Unidos empata?

Un empate en este duelo, haría que ambas escuadras se fueran a los tiempos extra para buscar su clasificación, pero si en los próximos 30 minutos del enfrentamiento no logran vencer en el marcador y permanece la igualada tendrán que irse a la tanda de penales, donde podrán decidir su futuro desde el manchón penal.

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¿Qué pasa si Estados Unidos pierde?

El resultado que menos le conviene a los norteamericanos es precisamente éste, en caso de que Estados Unidos sea derrotado por Bélgica quedaría eliminado de la Copa del Mundo y al igual que las otras dos selecciones anfitrionas estarían fuera del Mundial, por lo que no superaría a ninguno de sus rivales de Concacaf en el ranking.

En síntesis