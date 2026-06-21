Cabo Verde no se cansa se hacer historia y ahora, después de haberle arrebatado a España y Uruguay dos puntos que parecían cantados, ahora van por el pase a los dieciseisavos de la Copa del Mundo. Ante eso Garry Rodrigues, delantero caboverdiano habló al respecto y dejó claro que su escuadra está para conseguir esa meta.
El equipo está a un partido de poder conseguir este hito en el futbol, después de empatar con los dos países más complicados del Grupo H ahora tendrá que medirse en el último juego ante Arabia Saudita que ha cosechado un empate ante Uruguay y una goleada ante España, por lo que podrían ser los próximos verdugos de Cabo Verde.
Cabo Verde peleará por llegar a los 16avos
Rodrigues, analizando esto puntualizó en que pese a que se midieron con dos selecciones que fueron campeonas de mundo están conscientes de que en su conjunto también tienen a grandes jugadores que van a salir a ganar el siguiente partido para quedar en el segundo puesto del grupo y de esa manera clasificar a la siguiente ronda.
“Jugamos contra dos equipos grandes y fuertes, salimos a competir y estamos aquí. Estoy orgulloso de mi equipo. Estamos para clasificar a la próxima fase. Tenemos un partido más y vamos con todo. Hicimos un buen partido (contra Uruguay), nosotros vamos a competir y tenemos también buenos jugadores, con calidad, ahora hicimos dos puntos y el próximo partido queremos ganar”.Garry Rodrigues en DSports
🇨🇻🔥 "ESTAMOS PARA CLASIFICAR A LA PRÓXIMA FASE"— DSPORTS (@DSports) June 22, 2026
Garry Rodrigues, delantero de Cabo Verde, expresó su orgullo después del empate ante Uruguay en Miami.
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Hay que recordar que España tendrá que enfrentarse a Uruguay, que al igual que Cabo Verde, los charrúas suman dos puntos contra los 4 de los españoles. En este juego lo más normal sería que los europeos consiguieran a victoria, por lo que si los caboverdianos logran derrotar a Arabia Saudita, se irían inmediatamente al segundo puesto.
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En síntesis
- Garry Rodrigues declaró que Cabo Verde competirá con todo para clasificar a la siguiente ronda.
- Cabo Verde suma dos puntos en el Grupo H tras empatar con España y Uruguay.
- La selección de Cabo Verde buscará el pase a dieciseisavos de final ante Arabia Saudita.