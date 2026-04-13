Sorpresa en la Selección de Ghana a menos de dos meses del Mundial 2026. El combinado africano, que enfrentará a México el 22 de mayo de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, anunció la contratación de un nuevo entrenador con pasado en Real Madrid.

Publicidad

Se trata de Carlos Queiroz, estratega portugués de 73 años que pasó no solo por la Casa Blanca en la temporada 2003-04, sino también por otros seleccionados nacionales como los de Portugal, Colombia o Egipto, entre otros.

Carlos Quieroz dirige el entrenamiento de Real Madrid ante la atenta mirada de Raúl, Ronaldo y David Beckham (Getty Images)

“El experimentado táctico portugués liderará a Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, aportando una vasta experiencia internacional y de Copas Mundiales al equipo nacional senior”, comunicó este lunes 13 de abril la cuenta oficial de la Selección de Ghana.

Publicidad

El comunicado de la Selección de Ghana sobre Carlos Queiroz (@GhanaBlackstars)

Checa las cuotas mundial para el próximo encuentro decisivo del Tri.

Grupo difícil en el Mundial 2026

Carlos Queiroz fue contratado con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026, pero no lo tendrá nada fácil, ya que comparte el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Panamá. En los papeles, es la tercera potencia de su zona y su clasificación a la siguiente instancia sería una sorpresa.

No obstante, la plantilla de Ghana cuenta con jugadores de renombre como Antoine Semenyo (Manchester City), Thomas Partey (Villarreal), Iñaki Williams (Athletic Club) o el inoxidable Jordan Ayew (Leicester); por lo que se espera que den pelea en su grupo.

Publicidad

En síntesis