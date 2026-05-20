Pickles, el perro callejero que salvó la Copa del Mundo

A pesar de que el máximo galardón de ese entonces en el futbol había sido robado, las casualidades de la vida presentaron un desenlace inesperado.

Plantear que puede ser posible un robo de la Copa del Mundo suena a una utopía. ¿Quién puede planear algo así? O mejor dicho… ¿Quién es capaz de creer que la idea tendría éxito? Si con las múltiples fuerzas de seguridad nacionales e internacionales y todo lo que hay que atravesar para llegar a lograr un delito de esa magnitud, queda solo para las fantasías. Ahora bien, una vez la realidad superó a la ficción y todo quedó en manos (nariz) de un pequeño héroe.

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A poco tiempo para el inicio de la competencia, el ambiente mundialista se adueña de la escena, de las conversaciones y de la vida en sí. Por eso, cuando a tres meses y medio de la realización de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966 se informó que el trofeo de ese entonces, llamado Jules Rimet, había desaparecido mientras era exhibido en el Westminster Central Hall de Londres, el caos tomó un rol protagónico y una sola pregunta rondaba en las mentes de todos: ¿Y ahora quién podrá salvarnos?

Pickles encontró la Copa del Mundo con su olfato

A partir de allí, toda la logística se colocó a disposición para intentar recuperar el trofeo, pero lamentablemente no tuvieron éxito. Un día como cualquier otro, acompañado de su perro Pickles, un ciudadano llamado David Corbett se encontraba dando un clásico paseo con su mascota por el sur de Londres, sin saber que todo cambiaría para siempre…

Algo llamó la atención de Pickles. Es sabido que el sentido del olfato de los perros tiene un desarrollo superior al de cualquier otro ser vivo y que son de gran utilidad para el trabajo del hombre, algo que el can terminó confirmando para la posteridad. Al lado de unos neumáticos de auto se encontraba un paquete que pasaba desapercibido, para todos menos para la nariz del mejor amigo del humano.

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La copa Jules Rimet fue robada mientras era exhibida en Londres. (GETTY IMAGES)

En ese instante en el que detectó que algo estaba fuera de su rutina, Pickles se acercó a olfatear para obtener mayores precisiones y se terminó encontrando el premio más grande: la copa Jules Rimet que el mundo entero estaba buscando. El resto es historia, Inglaterra terminó consagrándose de campeón de aquella edición (primera y única vez hasta el momento) y el perro fue proclamado como ciudadano ilustre. No era para menos…

Pickles fue el héroe que recuperó la Copa del Mundo desaparecida. (X)

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Algunos datos extra. Luego de aquel suceso, Corbett recibió una recompensa económica tan grande que se pudo comprar hasta una casa. A su vez, tanto él como Pickles fueron invitados a la celebración del título de la Copa del Mundo, mientras que el perro tuvo hasta su propia película, por lo que se transformó en una verdadera celebridad.

Jamás se supo quién fue aquel que decidió sabotear de tal manera la competencia, pero la realidad es que quedó en el olvido. Con un final feliz y un rostro tan adorable capaz de transmitir tranquilidad en medio de una confusión y miedo generalizado, poco importaron esos días de susto, porque la vida tenía preparado un as bajo la manga y un héroe inesperado. ¡Guau!

En síntesis

La copa Jules Rimet fue robada en Londres a seis meses del inicio del Mundial de Inglaterra 1966 .

fue robada en Londres a seis meses del inicio del . Un perro llamado Pickles encontró el trofeo oculto junto a unos neumáticos mientras paseaba con su dueño.

encontró el trofeo oculto junto a unos neumáticos mientras paseaba con su dueño. Tras el hallazgo, el dueño recibió una gran recompensa económica y el animal fue nombrado ciudadano ilustre.