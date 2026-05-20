El 'Tri' tendrá su primer juego de preparación previo a la Copa del Mundo. A continuación, todos los detalles.

La Selección Mexicana, luego de una concentración cerrada que dio mucho que hablar en las últimas semanas, por fin podrá mostrar todo lo que trabajó en el microciclo. El combinado nacional disputará el primer amistoso de los tres que jugará en la antesala de la Copa del Mundo, y lo hará ni más ni menos que ante sus pares de Ghana.

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La cuenta regresiva está por concluir y ya falta menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026. Previo a ello, el ‘Tri’ iniciará una serie de pruebas con sus pre-convocados, ante oponentes de diferentes países. Por estos días, todos los cañones están puestos en el juego ante Ghana, que si bien no traerá todas sus figuras, será un duro rival.

El partido México vs. Ghana se llevará a cabo este viernes 22 de mayo, entre medio de los dos encuentros de la final de la Liga MX. Algunos de los jugadores que participarán en el amistoso representarán a la Selección ante los africanos mientras sus respectivos clubes se juegan el título. Por ello, tendrán que aprovechar esta chance al máximo.

La afición espera ver a Armando González con el Tri [Foto: Getty]

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En esta ocasión, el recinto elegido para ser sede del juego del equipo de Javier Aguirre será el Estadio Cuauhtémoc. La Selección Mexicana volverá a casa y se reencontrará con sus aficionados, a quienes podrá ver por última vez antes del Mundial. Habrá más de 50 mil ubicaciones disponibles en el establecimiento para que los fans acompañen a los futbolistas.

Finalmente se ha confirmado que el ‘Tri’ se medirá ante Ghana a partir de las 20.00 horas del Centro de México, para que los fanáticos puedan regresar temprano a sus hogares. Muchos llegarán al estadio desde distintas partes del país para ver el encuentro del seleccionado, y tendrán tiempo para poder volver luego de observar el amistoso en cancha.

Quienes no asistan al compromiso del equipo del ‘Vasco’ podrán seguir el juego por televisión a través de las señales de Canal 5, TUDN y Azteca 7. Serán las tres pantallas que transmitirán el amistoso por TV. Además, el juego entre la Selección Mexicana y Ghana se podrá sintonizar en forma online, vía streaming, a través de la plataforma ViX Premium.

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