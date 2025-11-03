La irrupción del volante Gilberto Mora en el futbol mexicano es una de las grandes apariciones no solo de la región sino también de todo el futbol mundial. Con 17 años recién cumplidos, el futbolista es una de las grandes esperanzas de México de cara al futuro.

No quedan dudas de que Xolos le quedará chico más pronto que tarde si sigue con esta proyección. Incluso varios reportes afirman que podría ser vendido al futbol de Europa tras la Copa del Mundo 2026, donde la Selección Mexicana será anfitrión y Mora probablemente sea convocado pese a su corta edad.

Una cuestión para nada menos es por cuánto podría la Jauría vender a su talento. Acorde a la información de TUDN, la institución de Tijuana ya le puso precio a su juvenil ante las posibles ofertas europeas: 30 millones de dólares (26 millones de euros) por una parte del jugador.

El mismo medio agrega que el club mexicano se quedaría con un porcentaje del futbolista de cara a un traspaso futuro. Además, existe el interés de clubes europeos, donde se han mencionado a equipos como Real Madrid, Barcelona y Manchester United.

Si los Rojinegros vende a Mora en esa cantidad, sería una cifra récord de traspaso para la Liga MX, ya que su venta más cara hasta ahora es la salida del uruguayo Maxi Araujo del Toluca al Sporting Lisboa de Portugal por unos 20 millones de euros hace poco más de un año.

¿Cómo está siendo el Apertura 2025 de la Liga MX?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Mora lleva jugados 11 partidos con el equipo de Sebastián Abreu, donde fue titular en 10 de ellos. Marcó 3 goles y realizó una asistencia. Sin embargo, su aporte más importante termina siendo la creatividad para armar las jugadas ofensivas.

