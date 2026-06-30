El centrocampista de 17 años será parte de la alineación titular de México ante Ecuador por los 16avos de final.

Confirmado: Gilberto Mora será titular por segunda vez en el Mundial 2026 con la Selección de México. El centrocampista de Xolos fue una de las figuras del Tri ante República Checa y ahora Javier Aguirre confió en él para enfrentar a Ecuador en el duelo correspondiente a los 16avos de final.

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Ahora bien, aunque Mora ya tiene tiempo jugando al más alto nivel, lo cierto es que llega a este partido con apenas 17 años y rápidamente saltó la duda sobre si es o no el futbolista más joven en disputar un partido de la Copa del Mundo como titular.

Gilberto Mora, joven estrella de la Selección Mexicana (Getty Images)

¿Gilberto Mora es el jugador más joven en disputar un partido del Mundial?

La respuesta es no. Gilberto Mora (17 años y 259 días) es el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de fase final de Copa del Mundo, solo por detrás de nada más y nada menos que Pelé en 1958 (17 años y 239 días).

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Pelé y Norman Whiteside (Getty Images)

Ahora bien, contando fase de grupos, el récord de precocidad le pertenece a Norman Whiteside (Irlanda del Norte), quien jugó con 17 años y 41 días en el empate 0-0 ante la disuelta Yugoslavia en el debut de su país en la Copa del Mundo de España 1982.

En síntesis

Gilberto Mora: será titular con México ante Ecuador por los 16avos de final.

será titular con México ante Ecuador por los 16avos de final. 17 años y 259 días: es el segundo titular más joven tras Pelé.

es el segundo titular más joven tras Pelé. Norman Whiteside: mantiene el récord al jugar con 17 años y 41 días.