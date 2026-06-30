Todo confirmado en la Selección Mexicana para recibir a Ecuador en el Estadio Azteca por los 16avos de final del Mundial 2026. El DT del Tri –Javier Aguirre– dio a conocer la alineación y la gran sorpresa es Gilberto Mora, joya de 17 años de Xolos de Tijuana.
Mora fue titular en el último encuentro de la fase de grupos ante República Checa y creó más de una oportunidad manifiesta de gol. Tras esta buena actuación, el Vasco decidió colocarlo en el once para el choque de este martes en Ciudad de México.
En la llegada de la delegación mexicana al Estadio Azteca, el Aguirre brindó declaraciones en una breve entrevista para la FIFA y fue consultado por su decisión de incluir a Gilberto Mora en el centro del campo.
Gilberto Mora en el partido contra República Checa (Getty Images)
“Gente de pie, tanto (Gilberto) Mora como (Erik) Lira. Son pequeños, pero son ‘jugones’, como se dice comúnmente. Yo espero que nos salga ese mediocampo, son de características distintas”, respondió Javier Aguirre.
Alineación confirmada de México vs. Ecuador
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Luis Romo
- Gilberto Mora
- Julián Quiñones
- Raúl Jiménez
- Roberto Alvarado
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En síntesis
- Gilberto Mora: el joven de 17 años es la sorpresa en la alineación titular.
- Estadio Azteca: albergará el partido de México contra Ecuador por los 16avos de final.
- Javier Aguirre: confirmó el once inicial incluyendo a Mora y Lira en el mediocampo.