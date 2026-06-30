El director técnico de la Selección Mexicana sorprendió con la presencia de la joya de Xolos en la alineación para el encuentro por los 16avos de final del Mundial 2026.

Todo confirmado en la Selección Mexicana para recibir a Ecuador en el Estadio Azteca por los 16avos de final del Mundial 2026. El DT del Tri –Javier Aguirre– dio a conocer la alineación y la gran sorpresa es Gilberto Mora, joya de 17 años de Xolos de Tijuana.

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Mora fue titular en el último encuentro de la fase de grupos ante República Checa y creó más de una oportunidad manifiesta de gol. Tras esta buena actuación, el Vasco decidió colocarlo en el once para el choque de este martes en Ciudad de México.

En la llegada de la delegación mexicana al Estadio Azteca, el Aguirre brindó declaraciones en una breve entrevista para la FIFA y fue consultado por su decisión de incluir a Gilberto Mora en el centro del campo.

Gilberto Mora en el partido contra República Checa (Getty Images)

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“Gente de pie, tanto (Gilberto) Mora como (Erik) Lira. Son pequeños, pero son ‘jugones’, como se dice comúnmente. Yo espero que nos salga ese mediocampo, son de características distintas”, respondió Javier Aguirre.

Alineación confirmada de México vs. Ecuador

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Romo

Gilberto Mora

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

Roberto Alvarado

En síntesis

Gilberto Mora: el joven de 17 años es la sorpresa en la alineación titular.

el joven de 17 años es la sorpresa en la alineación titular. Estadio Azteca: albergará el partido de México contra Ecuador por los 16avos de final.

albergará el partido de México contra Ecuador por los 16avos de final. Javier Aguirre: confirmó el once inicial incluyendo a Mora y Lira en el mediocampo.